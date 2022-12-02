В «Росатоме» заявили о «мяче» не на стороне России в переговорах по ЗАЭС

Вид на Запорожскую АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Переговоры с Международным агентством по атомной энергии по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, ее нужно создать как можно скорее, однако сейчас решение не за Москвой, заявил журналистам гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает «РИА Новости».

«Переговоры идут, «мячик» не на нашей стороне. <...> Наш представитель в Вене в МАГАТЭ Михаил Ульянов ведет активную работу», — сказал Лихачев, отметив, что Россия свою позицию обозначила, теперь ожидает ответа.

Отвечая на уточняющий вопрос, останутся ли российские военные на территории АЭС в случае создания зоны безопасности, он указал на необходимость усиленной охраны станции. Однако в то же время, подчеркивает Лихачев, обязанность России — не размещать в зоне безопасности «наступательных вооружений и ударных сил».

Также в МАГАТЭ сообщили, что глава агентства Рафаэль Гросси продолжает участвовать в переговорах по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС на высоком уровне как с Украиной, так и с Россией.

Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, однако формально управлялась украинским «Энергоатомом». Стороны обвиняли друг друга в обстрелах станции, в связи с чем в начале сентября туда приехали специалисты МАГАТЭ. Они обнаружили физические повреждения АЭС и сообщили о присутствии на ее территории российских военных, автомобилей и техники. Двое членов миссии остались на ЗАЭС. Тогда же Гросси предложил создать безопасную зону. После вхождения Запорожской области в состав России по итогам референдума в конце сентября президент Владимир Путин поручил принять станцию в федеральную собственность. Гендиректором предприятия был назначен бывший главный инженер Запорожской АЭС Юрий Черничук.

Ранее глава МАГАТЭ не исключил встречи с президентами России и Украины для продолжения переговоров по обеспечению безопасности ЗАЭС и рассказал, что Москва и агентство договариваются о встрече Гросси и Путина. Предыдущие встречи с лидерами конфликтующих стран состоялись в начале октября, по их итогам Гросси заявил, что в ходе «интенсивных консультаций» с Россией и Украиной удалось «приблизиться» к установлению безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 25 ноября рассказал, что Москва обсуждает с МАГАТЭ вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС.

Спустя двое суток глава украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил о признаках возможного оставления АЭС Россией, однако в Кремле эту информацию опровергли.