В «Росатоме» заявили о «мяче» не на стороне России в переговорах по ЗАЭС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 02 дек, 16:04
5 сериалов на выходные. «Замерзшие», «Место преступления» и другие Life, 00:04
Сборная Камеруна обыграла Бразилию в последнем матче группового этапа ЧМ Спорт, 00:01
«Самый худший день». Что говорят о вылете немцев с чемпионата мира Спорт, 00:00
Защита от кражи и время в долг: самая яркая история успеха в Африке Pro, 00:00
Власти Германии предупредили компании о риске саботажа Политика, 02 дек, 23:56
Как пожарные вытаскивают автомобили из снежных заносов в Магадане. Видео Общество, 02 дек, 23:40
В Москве ликвидировали открытое горение на Микояновском мясокомбинате Общество, 02 дек, 23:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В «Росатоме» заявили о «мяче» не на стороне России в переговорах по ЗАЭС Политика, 02 дек, 23:19
Как Макрон стал главным партнером Байдена в ЕС Политика, 02 дек, 23:05
Госдеп назвал условие корректировки потолка цен на нефть из России Политика, 02 дек, 23:02
Ассанж оспорил в ЕСПЧ решение об экстрадиции в США Политика, 02 дек, 22:53
Кличко рассказал о работе киевского метро в случае блэкаута Политика, 02 дек, 22:44
На Украине сообщили о регистрации Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ Политика, 02 дек, 22:15
Российский союз боевых искусств собрал отряд добровольцев на спецоперацию Политика, 02 дек, 22:12
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

В «Росатоме» заявили о «мяче» не на стороне России в переговорах по ЗАЭС

Глава «Росатома» Лихачев: переговоры с МАГАТЭ по безопасной зоне вокруг ЗАЭС продолжаются
Вид на Запорожскую АЭС
Вид на Запорожскую АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Переговоры с Международным агентством по атомной энергии по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, ее нужно создать как можно скорее, однако сейчас решение не за Москвой, заявил журналистам гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает «РИА Новости».

«Переговоры идут, «мячик» не на нашей стороне. <...> Наш представитель в Вене в МАГАТЭ Михаил Ульянов ведет активную работу», — сказал Лихачев, отметив, что Россия свою позицию обозначила, теперь ожидает ответа.

Отвечая на уточняющий вопрос, останутся ли российские военные на территории АЭС в случае создания зоны безопасности, он указал на необходимость усиленной охраны станции. Однако в то же время, подчеркивает Лихачев, обязанность России — не размещать в зоне безопасности «наступательных вооружений и ударных сил».

Также в МАГАТЭ сообщили, что глава агентства Рафаэль Гросси продолжает участвовать в переговорах по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС на высоком уровне как с Украиной, так и с Россией.

Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, однако формально управлялась украинским «Энергоатомом».

Стороны обвиняли друг друга в обстрелах станции, в связи с чем в начале сентября туда приехали специалисты МАГАТЭ. Они обнаружили физические повреждения АЭС и сообщили о присутствии на ее территории российских военных, автомобилей и техники. Двое членов миссии остались на ЗАЭС. Тогда же Гросси предложил создать безопасную зону.

После вхождения Запорожской области в состав России по итогам референдума в конце сентября президент Владимир Путин поручил принять станцию в федеральную собственность. Гендиректором предприятия был назначен бывший главный инженер Запорожской АЭС Юрий Черничук.

Ранее глава МАГАТЭ не исключил встречи с президентами России и Украины для продолжения переговоров по обеспечению безопасности ЗАЭС и рассказал, что Москва и агентство договариваются о встрече Гросси и Путина. Предыдущие встречи с лидерами конфликтующих стран состоялись в начале октября, по их итогам Гросси заявил, что в ходе «интенсивных консультаций» с Россией и Украиной удалось «приблизиться» к установлению безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

Читайте на РБК Pro
«Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это
Как «потерять» свой сайт. Три проверенных способа
В какие российские акции инвестировать в 2023 году: советы аналитиков
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 25 ноября рассказал, что Москва обсуждает с МАГАТЭ вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС.

Спустя двое суток глава украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил о признаках возможного оставления АЭС Россией, однако в Кремле эту информацию опровергли.

Теги
Запорожская АЭС переговоры МАГАТЭ «Росатом» Алексей Лихачев Рафаэль Гросси
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Глава МАГАТЭ сообщил о переговорах по организации его встречи с Путиным
Политика
Глава МАГАТЭ рассказал о своем обязательстве по Запорожской АЭС
Политика
МАГАТЭ объявило об усилении присутствия на всех АЭС Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter