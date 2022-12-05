МИД исключил передачу контроля Запорожской АЭС третьей стороне
Речи о выводе из-под контроля Москвы Запорожской АЭС или передаче его какой-то третьей стороне быть не может, заявила агентству «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией», — сказала она.
Она добавила, что только Россия может обеспечить физическую и ядерную безопасность станции.
Никаких прямых переговоров по вопросу о зоне безопасности вокруг АЭС Москва и Киев не ведут. Россия обсуждает параметры декларации о создании такой зоны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), уточнила представитель МИДа.
«Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей», — сказала Захарова.
Материал дополняется.