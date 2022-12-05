МИД исключил передачу контроля Запорожской АЭС третьей стороне

Мария Захарова: о передаче контроля над Запорожской АЭС речи быть не может

Москва обсуждает с МАГАТЭ декларацию о создании зоны безопасности и не ведет никаких прямых переговоров с Киевом на эту тему, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Речи о выводе из-под контроля Москвы Запорожской АЭС или передаче его какой-то третьей стороне быть не может, заявила агентству «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией», — сказала она.

Она добавила, что только Россия может обеспечить физическую и ядерную безопасность станции.

Никаких прямых переговоров по вопросу о зоне безопасности вокруг АЭС Москва и Киев не ведут. Россия обсуждает параметры декларации о создании такой зоны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), уточнила представитель МИДа.

«Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей», — сказала Захарова.

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