Макрон заявил о намерении обсудить с Путиным Запорожскую АЭС

Эммануэль Макрон заявил о намерении поговорить с Владимиром Путиным по поводу ЗАЭС

Президент Франции намерен переговорить с российским коллегой о гражданской атомной энергетике после разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси

Эммануэль Макрон (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Об этом он сказал в интервью TF1 и LCI по итогам государственного визита в США.

По словам Макрона, он «еще раз поговорит с президентом Путиным после разговора с генеральным директором агентства [генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси], в частности, по теме гражданской атомной энергетики».

В Кремле в ответ заявили, что дата телефонного разговора двух президентов пока неизвестна. «Пока точной даты нет», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

Последний раз Путин и Макрон разговаривали по телефону 11 сентября по инициативе французской стороны. Тогда в ходе обсуждения ситуации на Украине президенты сделали упор на обеспечение безопасности ЗАЭС, сообщали в Кремле. Путин обратил внимание коллеги на «регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов». Он также сообщил о предпринимаемых российскими специалистами шагах по обеспечению физической защиты АЭС и призвал оказать воздействие на Киев, чтобы тот немедленно прекратил обстрелы электростанции. Стороны выразили готовность «к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ».

Всего с начала военных действий на Украине Путин и Макрон созванивались более десяти раз. После сентябрьского разговора французский лидер неоднократно высказывал желание переговорить с российским коллегой еще раз.

МАГАТЭ обсуждает с Россией и Украиной создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС из-за обстрелов. Россия контролирует атомную электростанцию с весны. В начале октября, после присоединения Запорожской области к стране, президент Владимир Путин подписал указ о передаче в российскую собственность Запорожской АЭС.

В середине октября глава МАГАТЭ Гросси посетил Москву и Киев и встретился с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, в ходе «интенсивных консультаций» с Москвой и Киевом удалось «приблизиться» к созданию защитной зоны вокруг АЭС. Он не исключил новые встречи с Путиным и Зеленским.