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Военная операция на Украине ,  
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В миссии России при ООН заявили о поддержке идеи безопасной зоны у ЗАЭС

В миссии России при ООН заявили о принципиальном согласии с идеей безопасной зоны у ЗАЭС
Россия принципиально согласна с идеей создания зоны безопасности у Запорожской АЭС, однако следует договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению защиты станции и повышению риска терактов, заявили в миссии
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Целью создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции является предотвращение угроз из-за обстрелов, принципиально Россия согласна с этим предложением, однако следует определить параметры этой зоны, заявила представитель России на 77-ой сессии Генассамблеи ООН Наталья Кармазинская. Текст ее выступления опубликован на сайте российского постпредства при международной организации.

«В принципиальном плане мы поддерживаем данную инициативу. Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов», — сказала она.

Главной угрозой безопасности станции и рисков техногенной аварии с радиационными выбросами являются обстрелы станции со стороны Украины, указала дипломат. Она подчеркнула, что это создает угрозы для всей Европы.

Россия контролирует Запорожскую АЭС с весны. В начале октября, после присоединения Запорожской области к России, президент Владимир Путин подписал указ о передаче атомной электростанции в госсобственность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии неоднократно призывал создать вокруг территории ЗАЭС безопасную зону. В начале декабря в интервью La Repubblica он назвал отвод вооружений со станции частью соглашения по ее защите.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что речи о выводе из-под контроля Москвы Запорожской АЭС или передаче ее какой-то третьей стороне быть не может. «Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией», — сказала она.

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В начале декабря глава «Росатома» Алексей Лихачев, отвечая на вопрос, останутся ли российские военные на территории станции в случае создания зоны безопасности, указывал на необходимость ее усиленной охраны. В то же время он заверял, что Россия обязуется не размещать в зоне безопасности «наступательных вооружений и ударных сил».

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, первый из которых был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.

На Запорожскую АЭС приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция генерирует 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Запорожская АЭС ООН Военная операция на Украине безопасная зона
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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