В миссии России при ООН заявили о поддержке идеи безопасной зоны у ЗАЭС

В миссии России при ООН заявили о принципиальном согласии с идеей безопасной зоны у ЗАЭС

Россия принципиально согласна с идеей создания зоны безопасности у Запорожской АЭС, однако следует договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению защиты станции и повышению риска терактов, заявили в миссии

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Целью создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции является предотвращение угроз из-за обстрелов, принципиально Россия согласна с этим предложением, однако следует определить параметры этой зоны, заявила представитель России на 77-ой сессии Генассамблеи ООН Наталья Кармазинская. Текст ее выступления опубликован на сайте российского постпредства при международной организации.

«В принципиальном плане мы поддерживаем данную инициативу. Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов», — сказала она.

Главной угрозой безопасности станции и рисков техногенной аварии с радиационными выбросами являются обстрелы станции со стороны Украины, указала дипломат. Она подчеркнула, что это создает угрозы для всей Европы.

Россия контролирует Запорожскую АЭС с весны. В начале октября, после присоединения Запорожской области к России, президент Владимир Путин подписал указ о передаче атомной электростанции в госсобственность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии неоднократно призывал создать вокруг территории ЗАЭС безопасную зону. В начале декабря в интервью La Repubblica он назвал отвод вооружений со станции частью соглашения по ее защите.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что речи о выводе из-под контроля Москвы Запорожской АЭС или передаче ее какой-то третьей стороне быть не может. «Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией», — сказала она.

В начале декабря глава «Росатома» Алексей Лихачев, отвечая на вопрос, останутся ли российские военные на территории станции в случае создания зоны безопасности, указывал на необходимость ее усиленной охраны. В то же время он заверял, что Россия обязуется не размещать в зоне безопасности «наступательных вооружений и ударных сил».