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В МАГАТЭ заявили об эффекте «грязной бомбы» при ударе по топливу с ЗАЭС

Замглавы МАГАТЭ: удар по отработавшему топливу на ЗАЭС приведет к эффекту «грязной бомбы»
Контайнмент (гермооболочка) на АЭС, представляющий собой трехметровую бетонную стену, не сможет противостоять артиллерийскому удару, предупредил замглавы МАГАТЭ
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Эффект от попадания снаряда в хранилище с отработавшим топливом на Запорожской АЭС можно будет сравнить с эффектом «грязной бомбы». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МАГАТЭ, руководителя департамента ядерной энергии Михаила Чудакова.

«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится «грязная бомба», — сказал он.

По его словам, контайнмент (герметичная оболочка), представляющий собой трехметровую бетонную стену, не сможет противостоять артиллерийскому удару. В качестве примера Чудаков привел Бушерскую АЭС в Иране, в которой при ударе ракета пробила и проплавила стену контайнмента.

«Я видел дырку 2 м диаметром <...>, к тому моменту там не было топлива», — рассказал замглавы МАГАТЭ.

Россия контролирует территорию, на которой расположена Запорожская атомная электростанция, с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин распорядился принять ЗАЭС в федеральную собственность.

С начала спецоперации России на Украине станция подвергается обстрелам. 20 ноября российское Минобороны сообщило, что украинские войска обстреляли территорию АЭС. По словам советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, в эти дни атомная станция попала под самые интенсивные обстрелы.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси потребовал немедленно остановить обстрелы станции. 23 ноября он обсудил создание безопасной зоны на ЗАЭС с главой «Росатома».

Постоянный российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 25 ноября сообщил, что Россия обсуждает с МАГАТЭ вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
МАГАТЭ Запорожская АЭС грязная бомба
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