Замглавы МАГАТЭ: удар по отработавшему топливу на ЗАЭС приведет к эффекту «грязной бомбы»

В МАГАТЭ заявили об эффекте «грязной бомбы» при ударе по топливу с ЗАЭС

Контайнмент (гермооболочка) на АЭС, представляющий собой трехметровую бетонную стену, не сможет противостоять артиллерийскому удару, предупредил замглавы МАГАТЭ

Запорожская АЭС (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Эффект от попадания снаряда в хранилище с отработавшим топливом на Запорожской АЭС можно будет сравнить с эффектом «грязной бомбы». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МАГАТЭ, руководителя департамента ядерной энергии Михаила Чудакова.

«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится «грязная бомба», — сказал он.

По его словам, контайнмент (герметичная оболочка), представляющий собой трехметровую бетонную стену, не сможет противостоять артиллерийскому удару. В качестве примера Чудаков привел Бушерскую АЭС в Иране, в которой при ударе ракета пробила и проплавила стену контайнмента.

«Я видел дырку 2 м диаметром <...>, к тому моменту там не было топлива», — рассказал замглавы МАГАТЭ.

Россия контролирует территорию, на которой расположена Запорожская атомная электростанция, с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин распорядился принять ЗАЭС в федеральную собственность.

С начала спецоперации России на Украине станция подвергается обстрелам. 20 ноября российское Минобороны сообщило, что украинские войска обстреляли территорию АЭС. По словам советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, в эти дни атомная станция попала под самые интенсивные обстрелы.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси потребовал немедленно остановить обстрелы станции. 23 ноября он обсудил создание безопасной зоны на ЗАЭС с главой «Росатома».

Постоянный российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 25 ноября сообщил, что Россия обсуждает с МАГАТЭ вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС.