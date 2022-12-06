Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Бутырки

Фото: vvgladkov / Telegram

Село Бутырки Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал, но есть повреждения в четырех частных домовладениях: «выбиты окна и посечены заборы».

После начала военной операции на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают об обстреле приграничных населенных пунктов. 1 декабря Гладков рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом работала ПВО. В тот же день были обстреляны села в Валуйском и Шебекинском округах, в селе Муром пострадал мужчина.

На следующий день под удар попало село Старый Хутор, которое после обстрела осталось без света. 4 декабря Гладков сообщал об обстрелах сел Тишанка и Красное, пострадавших не было.

В Белгородской области до 21 декабря продлили «желтый» уровень опасности и запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.

С 19 октября в области и еще семи граничащих с Украиной регионах действует средний уровень реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр транспорта и ограничение его движения.