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Телеканал «Дождь» получил разрешение на вещание в Латвии

«Дождь», приостановивший работу в марте, начнет вещание из Риги 9 июня. С этого же дня в Латвии запретят трансляцию 80 российских телеканалов
Фото: Денис Каминев / «Дождь‎»
Фото: Денис Каминев / «Дождь‎»

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии выдал лицензию на вещание телеканалу «Дождь» (российский Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов), сообщил агентству Leta председатель совета Ивар Аболиньш.

«Дождь» появится в списке зарегистрированных в Латвии каналов 9 июня, он будет транслироваться из Риги. По словам Аболиньша, переговоры об этом шли около трех месяцев.

С этого же дня в Латвии будет запрещена трансляция 80 российских телеканалов, сообщил глава NEPLP.

РБК обратился за комментарием к главному редактору телеканала «Дождь» Тихону Дзядко.

«Дождь» приостановил работу 3 марта. За два дня до этого Роскомнадзор заблокировал доступ к его сайту, а также к сайту радиостанции «Эхо Москвы» (впоследствии совет директоров «Эха» решил ликвидировать радиостанцию и сайт) по требованию Генпрокуратуры. Редакции пообещали оспорить блокировку.

Телеканал «Дождь» временно приостановил работу после блокировки
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Фото:Денис Каминев / «Дождь»

В тексте решения суда, который в конце мая приводило ТАСС, говорилось, что доступ к «Дождю» закрыли за «ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее формах, способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооруженных сил РФ, обстрелах и жертвах среди мирного населения». Суд посчитал, что информация телеканала «формирует у людей паническое настроение, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

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Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева, объясняя решение о приостановке работы телеканала, указывала, что она невозможна в условиях закона о дискредитации, фейки о военной операции и призывах к санкциям, по которому может грозить до 15 лет тюрьмы. В апреле в интервью Financial Times Синдеева говорила, что ведет переговоры о возможности возобновления вещания «Дождя» из Европы.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

После начала военной операции на Украине и блокировки «Дождя» многие сотрудники телеканала, в том числе главред Тихон Дзядко и директор информационной службы Екатерина Котрикадзе, покинули Россию.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Евгения Стогова
«Дождь» Латвия вещание телеканал СМИ журналистика
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