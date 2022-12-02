В Латвии пригрозили «Дождю» отзывом лицензии после карты Крыма в эфире

Фото: tvrain / Twitter

Национальный совет Латвии по электронным средствам массовой информации (NEPLP) может лишить лицензии телеканал «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) после третьего нарушения, заявил председатель совета Иварс Аболиньш в своем Twitter.

Ранее ведомство оштрафовало телеканал на €10 тыс. Первая причина — показ в эфире карты с Крымом в составе России (Латвия считает полуостров украинским), вторая — сказанные в эфире слова «наша армия» по отношению к российской армии.

«Это уже второе нарушение телеканала «Дождь» за последние месяцы. За совершение трех серьезных нарушений NEPLP может аннулировать разрешение на вещание», — сказал Аболиньш.

1 декабря журналист «Дождя» Алексей Коростелев в выпуске программы «Здесь и сейчас» попросил зрителей делиться с каналом информацией о проблемах в российской армии и сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

После этого глава информационной службы канала Екатерина Котрикадзе (признана иноагентом) сообщила, что после этих слов некоторые зрители сочли, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии. «Это не так. Телеканал «Дождь» не занимался, не занимается и не будет этим заниматься в дальнейшем», — сказала она.

Редакция вырезала эпизод со словами Коростелева из повторов и записи эфира и решила уволить журналиста.

В начала марта канал приостановил работу в России после блокировки сайта Роскомнадзором. В начале июня NEPLP выдал телеканалу лицензию на вещание. 18 июля «Дождь» возобновил работу, запустив трансляцию эфиров в YouTube и кабельных сетях. Кроме Латвии, «Дождь» планировал разместить студии в Амстердаме, Тбилиси и Париже.