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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Глава Минобороны Латвии потребовал отъезда «Дождя» из страны

В латвийских спецслужбах заявили, что не исключают сотрудничества журналистов телеканала, признанного в России СМИ-иноагентом, с российскими же спецслужбами. В России сайт канала заблокирован
Артис Пабрикс
Артис Пабрикс (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр обороны и вице-премьер Латвии Артис Пабрикс заявил, что телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) после фразы одного из ведущих о российской армии должен быть лишен разрешения на работу в стране. По его словам, ему сообщили, что этот «процесс начался». Об этом он написал в своем Twitter.

«Считаю, что «Дождю» надо отправиться работать в Россию, а разрешение на нахождение надо отнять. Чаша переполнена», — написал он.

Служба государственной безопасности (VDD) начала проверку в связи с высказываниями журналиста, сообщает LETA. В VDD подчеркнули, что ведомство неоднократно предупреждало чиновников, что перенос деятельности российских СМИ в Латвию сопряжен с различными рисками. В частности, VDD отмечает угрозу сотрудничества журналистов с российскими спецслужбами.

Председатель комиссии сейма по правам человека и общественным делам Дидзис Шмитс в разговоре с LETA заявил, что в его комиссии этот вопрос еще не обсуждался, однако подчеркнул, что и ранее заявлял, что Латвия не должна принимать российские СМИ. «То, что какое-то российское СМИ выступает против режима Путина, не означает, что оно дружественное нам», — заявил он.

Кроме того, Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) уже оштрафовал «Дождь» на €10 тыс. за показ в эфире карты, на которой Крым показан в составе России, и то, что в эфире журналисты назвали российскую армию «нашей армией». Об этом сообщил председатель совета Иварс Аболиньш.

Журналист Алексей Коростелев в выпуске программы «Здесь и сейчас» 1 декабря попросил зрителей делиться с каналом информацией о проблемах в армии и сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

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Руководство телеканала после этого сообщило, что не оказывает поддержку российской армии и назвало фразу журналиста недопустимой.

Коростелев заявил РБК, что его слова были вырваны из контекста. «Мой посыл заключался не в материальной поддержке, не в том, что я призываю поддерживать какие-либо силы, участвующие в СВО (специальной военной операции на Украине. — РБК)». Он подчеркнул, что говорил о том, что «не должны гибнуть люди». Журналист подтвердил, что его уволили с телеканала.

После начала военной операции на Украине телеканал «Дождь» был заблокирован в России. В марте он временно приостановил работу. Возобновил вещание канал в июле, теперь его работа ведется из-за рубежа. Телеканал сообщал, что студии будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.

Теги
«Дождь» Латвия Украина
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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