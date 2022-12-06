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Военная операция на Украине ,  
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Ушаков заявил об отсутствии шагов Макрона по контактам с Путиным

Юрий Ушаков заявил, что Макрон не делает «реальных шагов» по контактам с Путиным
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Daniel Leal-Olivas / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не предпринял реальных шагов для контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков журналистам.

«Пока он (Макрон. — РБК) много об этом говорит — о том, что хочет поддерживать контакты, диалог с Путиным, но пока реальных шагов в данном контексте не делается», — сказал Ушаков. Он добавил, что пока контакты не планируются.

В последний раз Макрон и Путин разговаривали по телефону 11 сентября, всего с начала российской военной операции они говорили по телефону 13 раз.

В середине ноября агентство AFP сообщило о планах Макрона поговорить с российским президентом после саммита G20, который проходил 15–16 ноября. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил тогда об отсутствии в графике президента телефонных разговоров с французским лидером.

В начале декабря Макрон заявил, что созвонится с российским коллегой «в ближайшие дни», после своего визита в США. 3 декабря Макрон сообщил о планах поговорить с Путиным о ситуации вокруг Запорожской АЭС после разговора с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Позднее Макрон заявил о поддержке прямых контактов с Путиным. Он говорил, что изоляция — худшее, особенно для «такого лидера, как Путин».

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Ушаков заявил об отсутствии шагов Макрона по контактам с Путиным
Ушаков заявил об отсутствии шагов Макрона по контактам с Путиным

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Эмманюэль Макрон Владимир Путин Юрий Ушаков переговоры

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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