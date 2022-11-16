Песков заявил, что в графике Путина нет телефонного разговора с Макроном

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 62,63 (+0,47) Инвестиции, 15 ноя, 16:34
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 60,31 (-0,09) Инвестиции, 15 ноя, 16:34
Иванка Трамп отказалась участвовать в избирательной кампании отца Политика, 13:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:50
Какие 14 вопросов задать соискателям на должность официанта и бариста Pro, 13:48
Украинский план и разговор Си с Байденом. Главное о саммите G20 на Бали Политика, 13:46
Пряник за рекрутинг: что поможет трудоустроить людей с инвалидностью Партнерский проект, 13:40
Падение ракет в Польше. Что известно к 13:30 Политика, 13:40
В федерации Северной Македонии опровергли переход российского биатлониста Спорт, 13:37
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Песков заявил, что Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем Политика, 13:33
Муж вице-губернатора Херсонской области сообщил о ее пропаже Политика, 13:31
Макияж и шаурма: как отучить водителей отвлекаться от дороги Партнерский проект, 13:28
В МИД Польши рассказали о визите российского посла после падения ракет Политика, 13:25
Песков заявил, что в графике Путина нет телефонного разговора с Макроном Политика, 13:23
Контрагент переехал. Как взыскать с него задолженность Pro, 13:20
Российский авторынок в 2022 году: чего ждать покупателям и дилерам РБК и Авто.ру, 13:18
Политика ,  
0 

Песков заявил, что в графике Путина нет телефонного разговора с Макроном

Дмитрий Песков: в графике Путина нет телефонного разговора с президентом Франции Макроном
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В графике президента Владимира Путина пока не запланирован телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, пока в графике у президента нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируются ли телефонные переговоры с Макроном.

О том, что лидер Франции собирается позвонить Путину после завершения саммита G20, сообщало агентство AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце. На встрече «Большой двадцатки» Макрон и председатель Китая Си Цзиньпин выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров. Президент Франции попросил Си Цзиньпина вернуть Путина за стол переговоров по Украине.

В октябре Макрон попросил папу римского Франциска позвонить лидерам России и США, чтобы «содействовать мирному процессу» на Украине. В Кремле заявили, что могли бы оценить просьбу президента Франции положительно, если это сделано «в русле усилий по поиску возможных развязок» конфликта.

С начала военной спецоперации России на Украине Макрон неоднократно созванивался с Путиным. Глава российского МИДа Сергей Лавров, приехавший от России на G20, говорил, что условия, которые выдвигает Украина для начала переговоров с Москвой, нереалистичны и неадекватны ситуации. Он подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров.

Теги
Персоны
Эмманюэль Макрон Дмитрий Песков переговоры Владимир Путин

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лавров обсудил Украину с Макроном и Шольцем на саммите G20
Политика
Макрон представил обновленную стратегию нацбезопасности
Политика
Макрон посоветовал не ставить радикальных условий для переговоров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter