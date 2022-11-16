Песков заявил, что в графике Путина нет телефонного разговора с Макроном

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В графике президента Владимира Путина пока не запланирован телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, пока в графике у президента нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируются ли телефонные переговоры с Макроном.

О том, что лидер Франции собирается позвонить Путину после завершения саммита G20, сообщало агентство AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце. На встрече «Большой двадцатки» Макрон и председатель Китая Си Цзиньпин выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров. Президент Франции попросил Си Цзиньпина вернуть Путина за стол переговоров по Украине.

В октябре Макрон попросил папу римского Франциска позвонить лидерам России и США, чтобы «содействовать мирному процессу» на Украине. В Кремле заявили, что могли бы оценить просьбу президента Франции положительно, если это сделано «в русле усилий по поиску возможных развязок» конфликта.

С начала военной спецоперации России на Украине Макрон неоднократно созванивался с Путиным. Глава российского МИДа Сергей Лавров, приехавший от России на G20, говорил, что условия, которые выдвигает Украина для начала переговоров с Москвой, нереалистичны и неадекватны ситуации. Он подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров.