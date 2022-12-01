Президент Франции Макрон заявил, что поговорит с Путиным «в ближайшие дни»

Макрон вновь заявил о намерении поговорить с Путиным «в ближайшие дни»

Эмманюэль Макрон (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни поговорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он сообщил об этом в интервью ABC.

«Я хотел сначала совершить государственный визит и провести всестороннее обсуждение с президентом [президентом США Джо] Байденом и нашими командами вместе», — уточнил французский президент.

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