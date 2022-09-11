Путин обсудил с Макроном ситуацию на Запорожской АЭС и вывоз зерна

Путин и Макрон подтвердили, что вывозимое зерно должно направляться развивающимся странам, а также выразили обоюдную готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг Запорожской АЭС с участием МАГАТЭ

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Украина, используя западное оружие, продолжает целенаправленно обстреливать гражданскую инфраструктуру Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном, передает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. Путин обратил внимание на регулярные украинские атаки на объекты станции, включая хранилище радиоактивных отходов. Он указал на необходимость оказать воздействие на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены.

Стороны выразили обоюдную готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг Запорожской АЭС с участием МАГАТЭ.

«Путин также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители», — подчеркнули в Кремле.

Помимо этого Путин и Макрон обсудили вывоз зерна с Украины. Они согласились, что вывозимое зерно должно направляться прежде всего на нужды стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. «В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений», — отметили в Кремле.

Ранее 11 сентября Макрон в разговоре с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс назвал военный конфликт на Украине одной из приоритетных тем, по которым власти Франции и Великобритании будут взаимодействовать.

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«Наша поддержка Украины, а также продовольственная и энергетическая безопасность будут одними из наших общих приоритетов», — сказал французский лидер.

Франция и другие европейские государства активизировали поставки вооружений Украине после начала российской военной операции. Париж еще в марте передал Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 мм. В июне после визита в Киев президент Макрон заявил, что Париж продолжит поставлять Украине вооружения.

Россия неоднократно подчеркивала, что Запад, поставляя Украине оружие, лишь способствует затягиванию конфликта. Передача Киеву дальнобойного оружия приведет к географическому расширению спецоперации, предупреждали в МИДе.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что за счет дополнительных поставок есть возможность для «переломного момента» в конфликте.