AFP узнало плане Макрона поговорить с Путиным после саммита G20

Эмманюэль Макрон (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается позвонить президенту России Владимиру Путину после завершения саммита «Большой двадцатки». Об этом со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Елисейского дворца сообщило агентство AFP.

Президент Франции поддерживает связь с Путиным, несмотря на конфликт, и «позвонит ему после саммита G20», цитирует собеседника агентства (цитата по The Local). Во время саммита «Большой двадцатки» Макрон также намерен сказать председателю КНР Си Цзиньпину, что в интересах Китая «надавить на Россию, чтобы она вернулась к переговорам и соблюдению международного права».

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Россию на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял, что Путин принял решение не приезжать в Индонезию из-за своего графика и необходимости находиться в России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон был одним из тех, с кем президент России часто обсуждал ситуацию на Украине после начала конфликта. Макрон еще летом говорил, что России и Украине в какой-то момент нужно будет вернуться к переговорам, которые сошли на нет в мае. Последний раз президенты Франции и России разговаривали по телефону 11 сентября.

14 ноября глава Франции вновь призвал стороны к переговорам. Песков, комментируя призыв Макрона, отметил, что Франци давно не выдвигает «субстантивные» идеи по ситуации на Украине.