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Политика ,  
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Орбан согласился с позицией Макрона о цене конфликта на Украине

Виктор Орбан согласился с позицией Эммануэля Макрона о цене конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявившем, что цена конфликта между Россией и Украиной «неодинакова по обе стороны Атлантики», его слова приводит портал Index.

Макрон в интервью CBS News указал, что и он, и его американский коллега Джо Байден борются за одни и те же принципы, однако Европе приходится платить большую цену. В частности, он упомянул, что европейские страны из-за сокращения поставок из России покупают больше газа в США, но по цене, в шесть раз превышающей ту, которую платят американцы. Отношения между союзниками, считает французский лидер, требуют «повторной синхронизации». По его словам, «друзья так себя не ведут».

«Если мы хотим, чтобы европейская промышленность пережила [конфликт], нам нужно быстро справиться с европейским энергетическим кризисом. Пришло время пересмотреть санкции», — убежден Орбан.

Материал дополняется


 

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Сумма
Срок
Ваш доход
0
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