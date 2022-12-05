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Макрон выступил за прямые контакты с Путиным

Президент Франции Макрон заявил о поддержке прямых контактов с Владимиром Путиным
Он отметил, что изоляция — худшее для «такого лидера, как Путин», призвав к регулярным контактам с ним
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент России Владимир Путин испытывает обиду по отношению к западным странам, особенно к США и Евросоюзу, она, вероятно, связана с ощущением, что Запад стремился уничтожить страну, заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью CBC.

Журналист напомнил, что в 2001 году занимавший в то время пост президента США Джорд Буш-младший сказал, что посмотрел в глаза Путину и увидел его душу. Корреспондент поинтересовался, что видит Макрон.

Макрон выступил за прямые контакты с Путиным
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«Должен сказать, наверное, своего рода обида», — ответил президент Франции.

Макрон рассказал, что во время разговоров с Путиным почувствовал отношение российского президента к своей судьбе: «Было ясное осознание того, насколько русский народ был великим народом, великим с великой историей. И его точка зрения и, вероятно, его судьба заключалась в том, чтобы восстановить, возможно, империю».

Президент Франции подчеркнул, что считает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины военным преступлением. При этом с Путиным следует поддерживать регулярный прямой контакт, это лучший способ сохранить взаимодействие с ним, уверен он. Макрон отметил, что «изоляция — это худшее, особенно для такого лидера, как [Путин]». Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем 2 декабря объяснил, что удары по объектам на территории Украины стали вынужденной реакцией России на провокации Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту.

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«Единственный способ найти решение [конфликта] — путем переговоров. Я не вижу военного варианта», — также сказал французский президент.

В сентябре Макрон говорил, что «образ мышления» Путина заключается в уверенности, что в период после 1990-х его недостаточно уважали политики из других стран. «Думаю, это не причина того, что он сделал», — отметил президент Франции.

Макрон призывал западных лидеров не «унижать Россию», чтобы после прекращения боевых действий можно было найти дипломатический выход из кризиса. «География упряма. Россия остается частью [Европы]. Это сильная держава», — пояснял он. За эти слова его раскритиковал глава чешского МИДа Ян Липавский.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин Эмманюэль Макрон Украина переговоры

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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