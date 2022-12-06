Спикер парламента Молдавии призвал дождаться экспертизы упавшей ракеты

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 65,52 (+0,53) Инвестиции, 05 дек, 16:02
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 62,18 (+0,41) Инвестиции, 05 дек, 16:02
ВТБ подвергся «беспрецедентной кибератаке» Финансы, 10:30
Как аналитика больших данных решает экономические задачи. Кейсы РБК и СберАналитика, 10:28
Сложность майнинга биткоина рухнула на фоне «крайнего стресса» индустрии Крипто, 10:27
Разобьет ли бывший тренер «Спартака» мечту Роналду. Интриги дня ЧМ-2022 Спорт, 10:26
Парламент Индонезии ввел уголовное наказание за секс до свадьбы Общество, 10:24
Чем опасна отмена драконовских антиковидных мер в Китае — The Economist Pro, 10:19
Ассистентский дубль Панарина помог «Рейнджерс» победить «Сент-Луис» Спорт, 10:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Три шайбы россиян помогли «Ванкуверу» отыграться с 0:4 в матче НХЛ Спорт, 10:15
Блинкен заявил о конкуренции между США и КНР и нежелании конфликта Политика, 10:13
«Дождь» лишили лицензии на вещание в Латвии Политика, 10:07
Названы округа Москвы с максимальным ростом цен на новостройки Недвижимость, 10:05
Успех, цель, стиль: как выбрать окружение для жизни детей РБК и AFI Park Воронцовский, 10:05
Половина тендеров по проекту скрининга младенцев осталась без контрактов Общество, 10:00
Meta пригрозила убрать новости из Facebook из-за законопроекта США Технологии и медиа, 09:44
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Военная операция на Украине ,  
0 

Спикер парламента Молдавии призвал дождаться экспертизы упавшей ракеты

Спикер парламента Молдавии Гросу призвал дождаться итогов экспертизы упавшей ракеты
Игорь Гросу
Игорь Гросу (Фото: Igor_Grosu_md / Twitter)

Необходимо дождаться окончания расследования по упавшим на севере Молдавии обломкам ракеты, заявил спикер парламента Игорь Гросу в интервью телеканалу Pro-TV.

«Опять осколок, который взорвался на нашей территории. Теперь в Бричане, совсем рядом. Близко, очень близко к границе с Украиной. Это серьезно, даже если [ничего] не взорвалось», — сказал Гросу.

Он добавил, что его коллеги, которые были неподалеку от места, где нашли ракету, звонили ему, и «шум стоял на весь город». «Но мы должны дождаться окончательной экспертизы по поводу этой ракеты», — добавил Гросу (цитата по ТАСС).

5 декабря полиция Молдавии обнаружила ракету вблизи молдавского города Бричаны, который граничит с Черновицкой областью Украины. Realitatea со ссылкой на молдавское МВД сообщила, что упавший объект и его элементы осмотрели, угрозы взрыва он не несет. Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога, в некоторых регионах начались проблемы с подачей воды и электричества.

В конце октября на территорию Молдавии упала сбитая украинской ПВО ракета, это произошло в селе Наславча, расположенном на границе с Украиной. В нескольких домах выбило стекла, никто не пострадал.

Читайте на РБК Pro
Как работодатели «срезают» премии, ссылаясь на спецоперацию
Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги
Страшна ли российской экономике рецессия на Западе: мнения аналитиков

15 ноября в польском селе Пшеводув, которое также находится недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракета принадлежала украинской системе ПВО.

В Минобороны России заявили, что на фото с места происшествия запечатлены элементы украинской зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300. Ведомство подтвердило, что наносило массированный удар по объектам инфраструктуры Украины, но исключило удары вблизи польско-украинской границы.

Теги
Молдавия парламент ракета
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Молдавия перенаправит газ из России в Приднестровье
Политика
Разведка США допустила трудности у России при создании высокоточных ракет
Политика
Российские военные испытали новую ракету системы ПРО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter