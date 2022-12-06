Спикер парламента Молдавии призвал дождаться экспертизы упавшей ракеты

Игорь Гросу (Фото: Igor_Grosu_md / Twitter)

Необходимо дождаться окончания расследования по упавшим на севере Молдавии обломкам ракеты, заявил спикер парламента Игорь Гросу в интервью телеканалу Pro-TV.

«Опять осколок, который взорвался на нашей территории. Теперь в Бричане, совсем рядом. Близко, очень близко к границе с Украиной. Это серьезно, даже если [ничего] не взорвалось», — сказал Гросу.

Он добавил, что его коллеги, которые были неподалеку от места, где нашли ракету, звонили ему, и «шум стоял на весь город». «Но мы должны дождаться окончательной экспертизы по поводу этой ракеты», — добавил Гросу (цитата по ТАСС).

5 декабря полиция Молдавии обнаружила ракету вблизи молдавского города Бричаны, который граничит с Черновицкой областью Украины. Realitatea со ссылкой на молдавское МВД сообщила, что упавший объект и его элементы осмотрели, угрозы взрыва он не несет. Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога, в некоторых регионах начались проблемы с подачей воды и электричества.

В конце октября на территорию Молдавии упала сбитая украинской ПВО ракета, это произошло в селе Наславча, расположенном на границе с Украиной. В нескольких домах выбило стекла, никто не пострадал.

15 ноября в польском селе Пшеводув, которое также находится недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракета принадлежала украинской системе ПВО.

В Минобороны России заявили, что на фото с места происшествия запечатлены элементы украинской зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300. Ведомство подтвердило, что наносило массированный удар по объектам инфраструктуры Украины, но исключило удары вблизи польско-украинской границы.