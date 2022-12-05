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Военная операция на Украине ,  
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На Украине начались отключения света после воздушной тревоги

Проблемы с электричеством возникли в Сумской, Одесской, Днепропетровской областях

В некоторых областях Украины начались проблемы с подачей электроэнергии после объявленной по всей стране воздушной тревоги.

Об аварийном отключении электроэнергии в Сумской области сообщила местная энергетическая компания «Сумиоблэнерго». Там объяснили это необходимостью «предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы в результате ракетных ударов».

Одесское предприятие «Инфоксводоканал» сообщило о том, что в городе обесточены все насосные станции и резервные линии, что привело к прекращению водоснабжения. Ранее «Страна.ua» сообщила о двух взрывах в Одесской области.

О том, что часть Кривого Рога осталась без света, сообщил глава местной администрации Александр Вилкул.

О взрывах в результате работы ПВО сообщил глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в Запорожье прогремели несколько взрывов.

Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской, Черкасской, Винницкой областях.

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Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Украина электроэнергия
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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