На Украине начались отключения света после воздушной тревоги

Проблемы с электричеством возникли в Сумской, Одесской, Днепропетровской областях

В некоторых областях Украины начались проблемы с подачей электроэнергии после объявленной по всей стране воздушной тревоги.

Об аварийном отключении электроэнергии в Сумской области сообщила местная энергетическая компания «Сумиоблэнерго». Там объяснили это необходимостью «предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы в результате ракетных ударов».

Одесское предприятие «Инфоксводоканал» сообщило о том, что в городе обесточены все насосные станции и резервные линии, что привело к прекращению водоснабжения. Ранее «Страна.ua» сообщила о двух взрывах в Одесской области.

О том, что часть Кривого Рога осталась без света, сообщил глава местной администрации Александр Вилкул.

О взрывах в результате работы ПВО сообщил глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в Запорожье прогремели несколько взрывов.

Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской, Черкасской, Винницкой областях.