Полиция Молдавии обнаружила ракету недалеко от города Бричаны у границы с Украиной

В Молдавии нашли упавшую у границы с Украиной ракету

Ракета упала у приграничного города Бричаны. Место происшествия оцепили, там работают полиция, пограничники и другие спецслужбы

Фото: Poliția Republicii Moldova

Полиция Молдавии обнаружила ракету вблизи молдавского города Бричаны недалеко от границы с Украиной, сообщает информационный портал правительства республики Prima Sursă.

Место оцепили полиция и пограничники, туда выехали представители спецслужб. Бричаны граничат с Черновицкой областью Украины.

Ранее 5 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу. В некоторых регионах начались проблемы с подачей электроэнергии и воды.

15 ноября в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракета принадлежала украинской ПВО. В США согласились с его выводами.

В Минобороны России заявили, что на фото с места происшествия запечатлены элементы украинской зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300. Ведомство подтвердило, что 15 ноября военные нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, но исключило удары вблизи польско-украинской границы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 25 ноября сказал, что Киев не доверяет словам о принадлежности ракеты украинской ПВО, и потребовал доказательств.