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Политика ,  
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Правительство Финляндии внесло законопроект о вступлении в НАТО

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО
Здание парламента Финляндии
Здание парламента Финляндии (Фото: Wikimedia Commons)

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО, сообщается на сайте МИДа страны.

Как отметили в ведомстве, с юридической точки зрения парламент может рассмотреть предложение правительства до того, как все члены НАТО ратифицируют протокол о присоединении Финляндии. После того как парламент рассмотрит это предложение, президент республики примет решение о вступлении Финляндии в НАТО.

Однако Финляндия сможет присоединиться к Североатлантическому договору и стать членом альянса, когда все государства — члены альянса ратифицируют соответствующий протокол. На данный момент 28 из 30 стран уже сделали это, ратификация Турцией и Венгрией еще не завершена.

В случае вступления в НАТО, Финляндия примет на себя все обязательства по Североатлантическому договору, в том числе выполнение обязательств по коллективной обороне в соответствии со статьей 5.

Статья 5 Вашингтонского договора посвящена принципу коллективной обороны НАТО. Нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае. Турция выступила против, обвинив Хельсинки в предоставлении убежища членам «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Финляндии пришлось заключить с Анкарой соглашение, по которому они должны выдать членов РПК и закрыть все организации на своих территориях, связанные с ее структурами. Однако 28 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что претензии к Хельсинки сохраняются.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, 25 ноября заявил, что вопрос о ратификации соглашения будет включен в повестку первой парламентской сессии 2023 года, которая, как правило, начинается в середине февраля. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто также сказал, что Будапешт даст одобрение в начале февраля 2023 года, и выразил надежду, «что в течение весны все будет улажено», включая ратификацию Турцией.

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По словам финского министра иностранных дел, ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку на вступление в альянс, стала «ядерная риторика России». Начало российской военной операции на Украине показало, что «реалии безопасности в Европе изменились», а «ядерные угрозы Москвы» заставили Хельсинки задуматься о том, как реагировать и откуда получить поддержку, пояснил Хаависто.

Решение Финляндии присоединиться к НАТО в российском МИДе назвали «тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями». В то же время Путин утверждал, что это не создает непосредственной угрозы, однако расширение военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию» со стороны России.

Теги
Финляндия НАТО МИД ядерная угроза Турция Венгрия
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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