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Финляндия получит поддержку от НАТО в случае угрозы до вступления в блок

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Финляндия в случае прямой угрозы получит поддержку партнеров по НАТО даже до фактического вступления в блок. Об этом заявил глава МИД страны Пекка Хаависто, его слова приводит издание Yle.

«Находясь в «зале ожидания НАТО», мы получили заверения в оказании поддержки от многих основных игроков: Соединенных Штатов, Великобритании, ключевых европейских стран», — сказал Хаависто.

По его словам, члены альянса окажут стране помощь в случае угрозы или прямого столкновения с третьей страной даже до членства в альянсе.

Финляндия подала заявку на членство в НАТО одновременно со Швецией в мае этого года. Решение поддержали почти все члены альянса, однако Турция и Венгрия пока не ратифицировали соглашение. Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что это произойдет в ближайшее время. 

При этом Турция пока выступает против членства Швеции. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отношения Анкары с Хельсинки отличаются от ее отношений со Стокгольмом. Турция поддержит членство Финляндии, а относительно Швеции решение будет негативным до тех пор, пока там «свирепствует терроризм», приводит слова президента Hurriyet. Турция обвиняет Швецию в поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК), членов которой Анкара считает террористами.

Теги
Финляндия НАТО угроза Северная Европа
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