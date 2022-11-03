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Турция поспорила со Столтенбергом о членстве Швеции и Финляндии в НАТО

В Турции сочли недостаточными действия Швеции по курдам для одобрения ее вступления в НАТО
Швеция должна предпринять «конкретные шаги» в борьбе с терроризмом, только тогда можно говорить о ратификации договора о членстве в НАТО, заявил глава МИД Турции Чавушоглу. По данным Bloomberg, этого не произойдет до 2023 года

Ратификация договора о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО со стороны Турции зависит от действий Стокгольма в борьбе с терроризмом, пока предпринятых им мер недостаточно, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, передает Hurriyet.

Последний указал, что Швеция изменила свое антитеррористическое законодательство и продолжает выдавать Турции членов Рабочей партии курдов, которую Анкара считает террористической организацией. «Они готовы работать с Турцией. Их членство сделает нас сильнее», — сказал Столтенберг, указав, что страны заверяют, что придерживаются взятых обязательств. «Пришло время принять Финляндию и Швецию как полноценных членов НАТО», — добавил он. «В эти опасные времена стало еще более важно завершить их принятие [в альянс], чтобы не допустить недопонимания или просчета в Москве», — сказал генсек НАТО.

«Есть шаги, которые необходимо предпринять не только для приглашения, но и для полноправного членства. Были предприняты некоторые шаги. <...> Недостаточно просто отменить эмбарго на поставки оружия, оно должно быть постоянным. <...> Наша цель состоит в том, чтобы обе страны предприняли важные шаги в борьбе с терроризмом», — заявил в ответ Чавушоглу.

Он отметил, что Турция не имеет претензий к заявке Финляндии, однако «важное значение придается совместному членству двух стран».

Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом, писал, что Турция вряд ли ратифицирует заявки Швеции и Финляндии до конца года, а возможно, и до президентских выборов, которые пройдут в следующем.

По словам собеседников агентства, турецкое правительство не планирует добиваться ратификации парламентом членства Швеции, если она не выполнит существующие требования по борьбе с курдскими сепаратистами, экстрадиции подозреваемых и полной отмене ограничений на продажу оружия Анкаре.

Турция и Венгрия является последними из 30 членов НАТО, которые пока не выразила согласие на присоединение к нему новых членов — Швеции и Финляндии. Тем не менее, Будапешт может сделать это до конца года, отмечает Bloomberg.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае этого года. Турция ранее выступала против членства обеих стран, обвиняя их в пособничестве терроризму. Затем разногласия с финской стороной были урегулированы. Финский премьер-министр Санна Марин призвала Турцию скорее одобрить шведскую заявку. Обе страны отмечали, что намерены одновременно стать членами блока.

Президент Владимир Путин, комментируя намерения Швеции и Финляндии, говорил, что их присоединение к НАТО не создает «непосредственной угрозы» России, но предупредил, что «расширение военной инфраструктуры на территории этого региона» вызовет ответную реакцию Москвы.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Турция Швеция Финляндия НАТО Мевлют Чавушоглу Йенс Столтенберг
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