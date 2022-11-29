Губернатор Гладков: зафиксированы прилеты в Шебекино, Муроме и Нижней Таволжанке

Белгородский губернатор сообщил о «прилетах» в трех населенных пунктах

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Белгородской области обстреляли город Шебекино, села Муром и Новая Таволжанка, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По обстрелу Шебекинского округа. Зафиксированы прилеты в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Есть незначительные повреждения в нескольких частных домовладениях», — заявил он.

По словам Гладкова, в Новой Таволжанке повреждена кровля на одном из предприятий, также есть повреждения газопровода и линии электропередач.

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