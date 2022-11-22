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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о гибели женщины в результате обстрела Шебекино

Губернатор Гладков: в Шебекино погибла женщина при обстреле со стороны ВСУ
Под обстрел попал госпиталь для ветеран войн, расположенный в 3 км от границы с Украиной. Жертв и пострадавших нет, но выбиты несколько стекол. Белгородский губернатор Гладков отмечает, что там лечатся пожилые люди

В результате обстрела с территории Украины города Шебекино в Белгородской области погибла женщина, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи», — написал он

Губернатор отметил, что в результате обстрела пострадала также территория госпиталя для ветеранов войн, где проходят лечение пожилые люди. Там обошлось без жертв и раненых, однако «снарядами посекло фасад и выбило несколько окон». Кроме того, по соседству с госпиталем был поврежден газопровод, все оперативные службы прибыли на место обстрела.

Госпиталь расположен в селе Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Он находится примерно в 3,5 км от границы с Харьковской областью Украины, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах, обвиняя украинскую сторону. В регионе введен желтый режим террористической опасности (неоднократно продлевался, в последний раз — до 6 декабря), а с середины октября в соответствии с указом президента — уровень «среднего реагирования». Последний режим предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр транспорта и ограничение его движения.

В Минобороны России отчитались 21 ноября об уничтожении четырех американских гаубиц М777, обстреливавших Белгородскую область. Погибли более десяти украинских военных, добавили в ведомстве. Удар нанесли по позициям артиллерийского дивизиона 40-й артиллерийской бригады ВСУ, который был расположен близ города Волчанска и села Гатище в Харьковской области.

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Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
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