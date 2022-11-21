Гладков продлил желтый уровень опасности в Белгородской области

Желтый, повышенный, уровень террористической опасности на территории Белгородской области продлен до 6 декабря, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Желтый уровень террористической опасности продлен еще на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 6 декабря", - написал он.

Повышенный уровень террористической опасности введен в регионе с 11 апреля на фоне военной операции России на Украине и обстрела населенных пунктов региона. В последний раз желтый уровень продлевали 6 ноября также на две недели.

После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных регионов России, в том числе Белгородской области, начали регулярно сообщать об обстрелах. В частности, 17 ноября Гладков сообщал о двух обстрелах: в Шебекино снаряды попали в частный дом, в результате чего один человек был тяжело ранен, а вечером ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородском районе.

19 ноября при обстреле города Шебекино пострадала одна женщина, были также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. «Есть повреждение линии электропередачи», — писал Гладков.