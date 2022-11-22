В Белгородской области два человека подорвались на боеприпасе

В Краснояружском районе области на боеприпасе подорвалась семейная пара. Следствие выясняет как люди оказались в селе, посещать которое без разрешения властей нельзя из-за введенного режима чрезвычайной ситуации

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Два человека погибли в селе Староселье Краснояружского района Белогородской области, подорвавшись на боеприпасе, сообщил в телеграм-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«К сожалению, у нас еще двое погибших, на этот раз в селе Староселье Краснояружского района. Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца», — написал губернатор.

По словам главы региона, следственные органы проводят все необходимые мероприятия и, в частности, выясняют, как пара оказалась в селе. «Напомню, что с 27 октября на территории данного муниципалитета введен режим ЧС. Еще раз обращаюсь к мирным жителям, особенно тех населенных пунктов, где введен режим ЧС: без согласования с главами территорий в данные населенные пункты приезжать нельзя», — отметил Гладков.

Ранее Гладков сообщил о гибели женщины в результате обстрела с украинской территории города Шебекино. Снаряды попали в расположенный в 3,5 км от границы с Украиной госпиталь для ветеранов войн, где лечились, преимущественно, пожилые люди. Женщина получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной, и скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах, обвиняя в них украинскую сторону. В регионе действует желтый режим террористической опасности (неоднократно продлевался, в последний раз — до 6 декабря), а с середины октября, в соответствии с указом президента, — уровень «среднего реагирования». Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр транспорта и ограничение его движения.

Также из-за обстрелов местные власти приняли решение об отселении жителей нескольких приграничных сел и ввели в них режим чрезвычайной ситуации.