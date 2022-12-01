Владимир Путин: людям с новых территорий надо врасти в российскую действительность

Путин заявил, что новым территориям надо «врасти» в российскую реальность

Путин указал, что местные жители должны почувствовать преимущества нахождения в составе России. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области присоединились к России 30 сентября

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жителям новых регионов России надо «врасти» в российскую действительность, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых.

«Прежде всего людям, которые пришли, которые проголосовали, нужно, что называется, врасти в российскую действительность, а России нужно прежде всего там закрепиться основательно», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что под закреплением он имеет ввиду не только достижение военно-политических целей, но и работу с людьми, чтобы они «почувствовали преимущество от вхождения в Россию».

Президент рассказал о разговоре с руководителем одного из новых регионов. По словам последнего, там семьи с детьми стоят в очереди на медобследование, «которого не было, такого, профилактического, наверное, никогда на этих территориях», передал Путин. «При всех сложностях, при всем трагизме происходящих событий это явно позитивное событие», — заключил Путин.

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В начале октября Конституционный суд утвердил, что переходный период для интеграции в составе России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей продлится до 1 января 2026 года. Это необходимо для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.

Референдумы о присоединении прошли в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент и врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении этих территорий к России на правах новых субъектов. Путин подчеркнул, что жители указанных территорий «сделали свой однозначный выбор» и Россия этот выбор «обсуждать не будет».

Украинская сторона не признала результаты референдумов и 30 сентября. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что вхождение новых территорий в состав России не будет иметь юридической силы. Позже Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением сентябрьских референдумов. Резолюцию поддержали 143 страны, против выступили пять, не участвовали в голосовании 35 государств. Против резолюции проголосовали Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. Китай воздержался.