Путин допустил распространение льгот на ополченцев Донбасса с 2014 года

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Некоторые предусмотренные для российских военных льготы могут распространить на ополченцев, которые участвовали в конфликте в республиках Донбасса с 2014 года. Этого не исключил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции (встречу транслирует канал «Россия 24»).

«Сейчас у нас принят закон, согласно которому все льготы российские распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий (Запорожской и Херсонской областей. — РБК). Можно ли это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года? <...> Там минимум три или четыре мнения [юристов], но поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования сделаем», — пообещал президент.

Путин добавил, что уже обсудил этот вопрос с министром обороны Сергеем Шойгу и вице-премьером Татьяной Голиковой «в общих чертах». Он пообещал, что теперь «это будет более конкретное поручение».

Участники спецоперации на Украине получили статус ветеранов боевых действий, причем это касается и добровольцев. Ветераны и инвалиды боевых действий имеют право на меры социальной поддержки: компенсацию расходов по взносам на капитальный ремонт и на оплату жилых помещений, бесплатную медицинскую помощь в ведомственных госпиталях и внеочередное обслуживание в различных организациях.

Также в начале ноября Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. На них распространились все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, им гарантировано такое же денежное довольствие. Среди льгот — право на бесплатный проезд по железной дороге и междугородными автобусами, бесплатные авиаперелеты.