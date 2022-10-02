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Интеграция новых территорий в состав России продлится до 2026 года

Конституционный суд назвал переходный период для ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в России
Подробности переходного периода для ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области должны быть отражены в законе об их принятии и отраслевом законодательстве, сообщили в Конституционном суде
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Переходный период для интеграции в составе России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей продлится до 1 января 2026 года, говорится в постановлениях Конституционного суда (КС).

Переходный период начнет действовать со дня принятия новых территорий и одновременно с этим образования новых субъектов в составе России. Это необходимо для интеграции ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также для урегулирования вопросов о исполнении воинской обязанности и военной службы, указывает КС.

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Договорами не определено конкретное содержание переходного периода, оно должно быть отражено в конституционных законах о принятии новых территорий и уточнено в отраслевом законодательстве, указывается в постановлениях.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал вместе с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, руководителями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей международные договоры о вхождении этих территорий в состав России. Этому предшествовали референдумы, в ходе которых, по данным местных властей, большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области поддержали присоединение к России.

После подписания Путин направил обращение в Конституционный суд и тот 2 октября признал конституционными международными договоры о вхождении новых территорий в состав России. Теперь ратификацию договоров и конституционный законопроект о принятии ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области должна одобрить Госдума. Председатель Думы Вячеслав Володин сообщил, что рассмотрение состоится 3 октября. В случае положительного решения оба документа должны утвердить в Совете Федерации.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Конституционный суд ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область Военная операция на Украине переходный период
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