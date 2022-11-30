Гладков сообщил об обстреле поселка Красное в Белгородской области

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Поселок Красное в Белгородской области попал под обстрел. Об этом написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты окна и повреждена крыша у трех частных домовладений.

После начала военной операции на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. 22 ноября при обстреле Шебекино погибла женщина. В тот же день в селе Староселье Краснояружского района супружеская пара подорвалась на боеприпасе. 29 ноября Гладков рассказал о «прилетах» в трех населенных пунктах: городе Шебекино и селах Муром и Новая Таволжанка.

В Белгородской области введен желтый уровень террористической опасности, который неоднократно продлевался (последний раз — до 6 декабря). С 19 октября в области действует уровень среднего реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, военных и государственных объектов, а также временное отселение жителей в безопасные районы.