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Над Белгородом сработала ПВО

Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом
По данным «РИА Новости», над центром Белгорода были слышны «громкие хлопки». Накануне Гладков сообщил о сбитой в области «Точке-У» и гибели четырех жителей региона из-за обстрелов
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Над Белгородом и Белгородским районом работает система ПВО, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, оперативные службы уточняют информацию «о последствиях на земле».

«РИА Новости» сообщает, что днем 16 ноября в небе над центром города были слышны «четыре громких хлопка» такой силы, что в домах задрожали стекла.

Накануне вечером Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила ракету «Точка-У» над Валуйками на юго-востоке области, примерно в 20 км от границы с Украиной, один человек погиб. Еще одну ракету ПВО сбила в Грайворонском городском округе на юго-востоке области, менее чем в 10 км от границы.

В тот же день, по словам губернатора, обстрелу подвергся город Шебекино на юге области, примерно в 7 км от украинской границы. Власти сообщили о трех жертвах и повреждениях жилых домов.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. В начале ноября он был продлен до 21-го числа. С начала военных действий на Украине 24 февраля местные власти, а также руководство других приграничных регионов, не раз сообщали об обстрелах с украинской стороны, разрушениях и жертвах. В начале ноября Гладков обратился к правительству с просьбой выделить федеральную помощь на восстановление пострадавших сел.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белгород Вячеслав Гладков ПВО обстрел
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