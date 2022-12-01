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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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На Украине демонтировали памятники Суворову и Николаю Островскому

В Одесской и Хмельницкой областях Украины демонтировали памятники Островскому и Суворову

На Украине демонтировали памятники Суворову и Николаю Островскому
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В городе Шепетовка Хмельницкой области Украины демонтировали памятник писателю, автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Сергей Гамалий.

Он опубликовал фото и видео сноса памятника. На кадрах видно, как скульптуру разбирают по частям.

«У наций, которые забывают о своем прошлом, нет будущего. Поэтому нашу историю помним, делаем выводы, но от символов коммунистического прошлого избавляемся. Сегодня памятник Николаю Островскому в Шепетовке готовим в путь на «вечное» сохранение», — писал Гамалий накануне сноса монумента.

Памятник был установлен рядом с домом-музеем Островского. В 2020 году его переименовали в Музей пропаганды.

В городе Измаил Одесской области 1 декабря демонтировали памятник полководцу Александру Суворову, сообщает издание «Страна.ua». Горсовет Измаила постановил демонтировать статую Суворова в конце октября. Памятник решили перенести на территорию городского управления водопроводно-канализационного хозяйства. В 2016 году туда же из центра города отправили скульптуру Владимира Ленина, отмечает «РБК Украина».

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После начала российской спецоперации на Украине стали сносить памятники, связанные с Россией, Российской империей и СССР. В Харькове снесли памятник князю Новгородскому, великому князю Киевскому и Владимирскому Александру Невскому. Памятники Александру Пушкину демонтировали в Житомире, Николаеве, Чернигове и других городах. В Хмельницком убрали памятник советскому танку Т-34.

В Одессе решили демонтировать и перенести памятники императрице Екатерине II и Суворову. Такой шаг поддержало более 90% депутатов горсовета.

Теги
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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