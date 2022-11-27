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Военная операция на Украине ,  
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В Хмельницком демонтировали памятник танку Т-34

В Хмельницком демонтировали памятник танку Т-34, его перенесут в музей

Памятник советскому танку Т-34 демонтировали в городе Хмельницкий на Украине. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Александр Симчишин.

«Танк был демонтирован, причем сознательно, именно сегодня, в День памяти жертв Голодоморов», — сказал он.

При этом мэр заверил, что утилизировать танк никто не будет. Его передадут в музей. «Это уникальный исторический экспонат. Таких танков больше в мире нет», — добавил он и добавил, что танк больше не будет «символом ужасающего оккупационного прошлого».

Памятник танку Т-34 был установлен 27 апреля 1967 года. Сперва он стоял возле Дома офицеров, а затем «переехал» в центральный городской сквер.

После начала специальной военной операции на Украине регулярно сносят памятники, связанные с Россией или Советским Союзом. В начале ноября в Ужгороде снесли памятник советским солдатам под названием «Украина — освободителям». 

21 ноября в городе Кременчуг Полтавской области Украины демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Постамент с бюстом стоял на бульваре Пушкина, который в этот день переименовали в бульвар Украинского Возрождения.

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