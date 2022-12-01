Берлин и Осло попросили НАТО помочь с защитой подводной инфраструктуры

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре договорились предложить НАТО создать центр по усилению защиты подводной инфраструктуры, сообщает пресс-служба норвежского правительства.

«Канцлер Шольц и я сегодня выступили с неофициальной инициативой по усилению защиты подводной инфраструктуры. Мы предлагаем создать центр НАТО для продолжения этой работы», — заявил Стёре на пресс-конференции по итогам встречи с немецким канцлером в Берлине.

Лидеры Германии и Норвегии отметили, что такой центр должен быть организован в сотрудничестве с частным сектором, чтобы можно было «координировать планы и меры безопасности для предотвращения саботажа в будущем».

Позже Шольц и Стёре должны были встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и представить ему это предложение, добавили в пресс-службе правительства.

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