Небензя счел идею о трибунале по Украине попыткой «покрыть беззаконие»

Василий Небензя (Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Global Look Press)

Предложение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о создании в Евросоюзе трибунала по Украине под эгидой ООН — это попытка придать легитимность отъему российских активов. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».

«Они [ЕК] хотят получить «продавленное» решение Генассамблеи, как это было в прошлый раз. <...> Урсула фон дер Ляйен сегодня сказала, что надо дотянуться до замороженных российских активов. Ясно, что они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, пытаясь придать этому беззаконию некую форму легитимности», — сказал Небензя.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании международного механизма для возмещения Украине ущерба 14 ноября. Ее поддержали 94 страны, 14, включая Россию, проголосовали против. Еще 73 государства воздержались от участия в голосовании.

Фон дер Ляйен 30 ноября предложила создать в ЕС специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования из-за действий России на Украине. Глава ЕК также предложила объединить заблокированные на зарубежных счетах средства российского ЦБ в специальный фонд, средства которого можно будет инвестировать, а доход от этих инвестиций направлять на выплату Украине компенсаций.

Международные резервы ЦБ в Евросоюзе Брюссель оценил примерно в €33,8 млрд. Минфин США отчитывался о $300 млрд заблокированных активов ЦБ (€289,1 млрд). Фон дер Ляйен оценила ущерб Украине от боевых действий в €600 млрд. Президент России Владимир Путин, называл идею передать российские активы в помощь Украине воровством, которое «до добра» не доведет.

Постпредство России при ЕС назвало действия Еврокомиссии по заморозке активов нелегитимными. «ЕС продемонстрировал, что может попросту украсть доверенные ему финансовые резервы и отказаться от своих обязательств по защите частной собственности, капиталовложений и соблюдению международно-правовых иммунитетов», — говорится в поступившем в РБК комментарии.

Кроме того, Небензя отметил, что у Генассамблеи нет полномочий создавать трибунал. Это прерогатива Совета Безопасности ООН, подчеркнул он.

В Уставе ООН нет положения, прямо дающего право создать трибунал Совету Безопасности ООН или Генеральной ассамблее. Однако ст. 41 этого документа гласит, что Совет может решать, «какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений». Для этих целей Совбез может создать вспомогательный орган, в том числе международный трибунал, говорится на сайте ООН.

К созданию трибунала после начала спецоперации призывал президент Украины Владимир Зеленский. Выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре, он заявил, что Киев подготовил «конкретные шаги, чтобы создать такой трибунал, и эти шаги будут представлены всем государствам». Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предлагал создать независимый трибунал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвергал причастность страны к военным преступлениям на Украине, об этом же говорил первый зампред России при ООН Дмитрий Полянский. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев называл попытки организовать трибунал над Москвой «бредовыми» и «юридически ничтожными».