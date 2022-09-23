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Постпред при ЕС ответил на слова Борреля о трибунале

Постпред при ЕС Чижов: трибунал будет не для россиян, а для киевского режима

После военной операции на Украине под трибуналом окажутся представители киевского режима, а не российские власти, считает постоянный представитель страны при ЕС Владимир Чижов, передает «РИА Новости».

Так он ответил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, который заявил Politico, что поддерживает идею создания независимого трибунала, «чтобы привлечь россиян к ответственности за то, что они сделали».

«Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима», — заявил Чижов, комментируя высказывание Борреля.

Глава дипломатии ЕС уточнял, что для расследования «было бы неплохо поискать специальную юрисдикцию», поскольку ни Россия, ни Украина не являются участниками Международного уголовного суда, который занимается делами, связанными с геноцидом, военными преступлениями, преступлениями против человечности.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, также говорил, что Киев хочет наказать Москву путем введения санкций, блокировки торговли и отношений, а также создания специального трибунала. Украинский лидер заявил, что страна подготовила «конкретные шаги, чтобы создать такой трибунал, и эти шаги будут представлены всем государствам».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указывал, что попытки трибунала над Москвой являются «бредовыми» и «юридически ничтожными». Он также подчеркнул, что к «судилищу» призывают США, которые «твердо уверовали в свою исключительность и безнаказанность».

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Россия начала военную операцию на Украине семь месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту населения Донбасса, а также демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. Украина разорвала дипотношения с Россией, в стране введено военное положение. Страны Запада ввели против Москвы несколько пакетов санкций.

Теги
Владимир Чижов Жозеп Боррель трибунал Украина
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