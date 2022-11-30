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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало о применении ВС России пикирующих БПЛА на Украине

«РИА Новости»: российская армия использует на Украине пикирующие беспилотники

Российская армия использует на Украине пикирующие беспилотники, это повышает эффективность уничтожения бронетехники, в том числе танков, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

Он пояснил, что дрон-камикадзе в таком режиме «практически отвесно пикирует на бронетехнику, в частности, поражая танки в слабо защищенную крышу башни или крышу моторно-трансмиссионного отсека».

«Таким образом обеспечивается гарантированное пробитие танка с выведением из строя его агрегатов и поражением экипажа. Нередко это приводит к детонации боекомплекта машины», — рассказал собеседник агентства, добавив, что режим пикирования предусмотрен программным обеспечением беспилотников, поэтому не требует от оператора какой-либо дополнительной квалификации.

Ранее «РИА Новости» сообщало о применении на Украине в рамках спецоперации несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов «Куб» и разновидностей «Ланцетов». Российские официальные лица подтверждали применение на Украине БПЛА «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2».

Последний, как утверждают украинские власти, представляет собой версию иранского боевого беспилотника типа Shahed, который также является дроном-камикадзе. В Иране и России эту информацию неоднократно опровергали. 18 октября Евросоюз решил расследовать этот вопрос, а спустя два дня объявил о санкциях в отношении иранской Shahed Aviation Industries. До этого такие же санкции ввела Великобритания.

5 ноября иранский министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан признал, что Тегеран передал Москве «ограниченное количество» беспилотников, но подчеркнул, что это было до начала спецоперации.

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Позднее санкции ввели и другие страны. Так, в санкционный список Канады попали два иранских производителя беспилотников и шесть физических лиц, которые Оттава сочла причастными к передаче дронов России.

Теги
беспилотники Военная операция на Украине дрон
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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