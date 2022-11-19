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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало об отработке первой беспилотной РУС в зоне операции

«РИА Новости»: ВС России в зоне СВО отработали разведывательно-ударную систему дронов

Российские военные в рамках военной операции на Украине отработали первую разведывательно-ударную систему беспилотников (РУС), которая обеспечивает высокую эффективность поражения военных объектов, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

В систему входят как разведывательные беспилотники, в частности, ZALA 421-16E, которые используют и в роли ретрансляторов сигнала, так и ударные дроны компании ZALA Aero, в том числе барражирующие боеприпасы «Куб» и два вида БПЛА «Ланцет», рассказал собеседник агентства.

«РУС была отработана в ходе СВО и показала высокую эффективность обнаружения и поражения в тактической и оперативно-тактической глубине таких типовых целей как скопления живой силы, бронетехника, артиллерийские системы и комплексы ПВО противника», — отметил он.

Ранее «РИА Новости» писало о применении на Украине рамках спецоперации на Украине несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов «Куб» и разновидностей «Ланцетов».

Российские официальные лица подтверждали применение на Украине БПЛА «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2». Последний, как утверждают украинские власти, представляет собой версию иранского боевого беспилотника типа Shahed, который также является дроном-камикадзе. В Иране и России эту информацию неоднократно опровергали.

В октябре ЕС решил расследовать этот вопрос, а 20 октября объявил о санкциях в отношении Shahed Aviation Industries. Ранее такие же санкции ввела Великобритания.

5 ноября иранский министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан признал, что Тегеран передал Москве «ограниченное количество» беспилотников, но подчеркнул, что это было до начала спецоперации.

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Позднее санкции ввели и другие страны. Так, в санкционный список Канады попали два иранских производителя беспилотников и шесть физических лиц, которые Оттава сочла причастными к передаче дронов России. 

Теги
беспилотники дроны Военная операция на Украине
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