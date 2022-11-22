В США заявили, что Россия не подпадает под закон о спонсорах терроризма

Россия не подпадает под установленное американским законодательством определение страны — спонсора терроризма, США будут искать другие пути поддержать ЕС, если тот внесет Россию в список спонсоров терроризма

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Россия не вписывается в рамки государства — спонсора терроризма, установленные американским законодательством, заявила посол США по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции Бет Ван Шак.



«Мы можем признавать государства спонсорами терроризма — например, Сирия была признана таковым какое-то время назад. Но наше законодательство дает немного другое определение, чем европейское. Буду честной, Россия просто не вписывается в рамки определения страны — спонсора терроризма», — сказала Ван Шак во время телефонного брифинга, отвечая на вопрос, присоединится ли США к ЕС, если союз признает Россию страной — спонсором терроризма.

23 ноября в Европарламенте состоится голосование по резолюции о признании России государством — спонсором терроризма из-за ее действий на Украине. Резолюция является ответом на призыв президента Украины Владимира Зеленского признать Россию спонсором терроризма. Он впервые выступил с ним в апреле 2022 года. В законодательстве ЕС отсутствует правовая база для признания третьих стран государствами — спонсорами терроризма. В случае одобрения резолюция Европарламента не будет иметь юридических последствий для России. Текст документа еще редактируется, его черновая версия была выложена на сайте Европарламента 21 ноября.

«Мы изучаем другие возможные определения, которые достигнут той же цели, что и европейская инициатива», — отметила Ван Шак.

Посол по особым поручениям напомнила, что Вашингтон довел санкции в отношении России до «невероятного уровня», поэтому необязательно давать ей какое-то конкретное определение. «Мы уже ввели весь спектр санкций в отношении физических лиц и структур, ассоциированных с Кремлем, и не нуждаемся в этом дополнительном определении. Конечно, это весомое определение, и мы симпатизируем тому, что делают европейцы, но определение государств как спонсоров терроризма в контексте американского законодательства — это нехороший вариант в отношении России. Потому мы и ищем другие пути и определения», — заключила она.

В начале сентября президент Джо Байден отрицательно ответил на вопрос, следует ли США признать Россию государством — спонсором терроризма. В конце июля резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию спонсором терроризма принял сенат США. Решение было принято на фоне заявления госсекретаря, что последствия введенных против России санкций практически равносильны ее включению в список спонсоров терроризма.