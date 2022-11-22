В США заявили, что Россия не подпадает под закон о спонсорах терроризма
Россия не вписывается в рамки государства — спонсора терроризма, установленные американским законодательством, заявила посол США по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции Бет Ван Шак.
«Мы можем признавать государства спонсорами терроризма — например, Сирия была признана таковым какое-то время назад. Но наше законодательство дает немного другое определение, чем европейское. Буду честной, Россия просто не вписывается в рамки определения страны — спонсора терроризма», — сказала Ван Шак во время телефонного брифинга, отвечая на вопрос, присоединится ли США к ЕС, если союз признает Россию страной — спонсором терроризма.
23 ноября в Европарламенте состоится голосование по резолюции о признании России государством — спонсором терроризма из-за ее действий на Украине. Резолюция является ответом на призыв президента Украины Владимира Зеленского признать Россию спонсором терроризма. Он впервые выступил с ним в апреле 2022 года. В законодательстве ЕС отсутствует правовая база для признания третьих стран государствами — спонсорами терроризма. В случае одобрения резолюция Европарламента не будет иметь юридических последствий для России. Текст документа еще редактируется, его черновая версия была выложена на сайте Европарламента 21 ноября.
«Мы изучаем другие возможные определения, которые достигнут той же цели, что и европейская инициатива», — отметила Ван Шак.
Посол по особым поручениям напомнила, что Вашингтон довел санкции в отношении России до «невероятного уровня», поэтому необязательно давать ей какое-то конкретное определение. «Мы уже ввели весь спектр санкций в отношении физических лиц и структур, ассоциированных с Кремлем, и не нуждаемся в этом дополнительном определении. Конечно, это весомое определение, и мы симпатизируем тому, что делают европейцы, но определение государств как спонсоров терроризма в контексте американского законодательства — это нехороший вариант в отношении России. Потому мы и ищем другие пути и определения», — заключила она.
В начале сентября президент Джо Байден отрицательно ответил на вопрос, следует ли США признать Россию государством — спонсором терроризма. В конце июля резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию спонсором терроризма принял сенат США. Решение было принято на фоне заявления госсекретаря, что последствия введенных против России санкций практически равносильны ее включению в список спонсоров терроризма.
Признание со стороны США, что какая-либо страна является спонсором терроризма, предполагает жесткие ограничения: запрет на экспорт товаров для оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые ограничения и др. Эти меры уже действуют в отношении России. Согласно закону, в случае признания страны спонсором терроризма США могут вводить санкции против других государств, которые сохраняют с ней торговые отношения.
Сейчас в американском списке спонсоров терроризма четыре государства — Сирия, Иран, КНДР и Куба.