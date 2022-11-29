Старовойт сообщил об обесточивании части поселка Теткино из-за обстрела

Глава Курской области Старовойт заявил о повреждении энергообъектов в Теткино при обстреле

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ВСУ обстреляли поселок Теткино в Глушовском районе Курской области, часть населенного пункта в результате оказалась обесточена, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Однако повреждены объекты энергоснабжения, часть поселка обесточена», — написал Старовойт, добавив, что в ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена.

Последний раз Теткино попало под обстрел 14 ноября. Губернатор региона сообщал о прилетах в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината. В здании сахарного завода было повреждено оборудование, перебита газовая труба. После обстрела на территориях предприятий нашли несколько неразорвавшихся снарядов.

В тот день Курская область трижды подверглась обстрелам. Еще два зафиксировали в селе Попово-Лежачи Глушковского района и Замостье Суджанского района. В Попово-Лежачи прилетели 24 снаряда, были повреждены гаражи на территории тракторной бригады, легковой автомобиль и дом. В Замостье с дрона на жилой многоквартирный дом было сброшено взрывное устройство, в результате чего была повреждена крыша и машина, никто не пострадал.