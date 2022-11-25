Губернатор сообщил о новых обстрелах в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле двух сел и поселка

Фото: vvgladkov / Telegram

Села Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа попали под обстрел. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавших нет, но два частных дома получили повреждения. «Помимо выбитых окон, посеченных кровли и забора разрушения есть и у хозпостроек», — уточнил губернатор. Кроме того, повреждено здание дома культуры — Гладков не уточнил, в каком именно из двух населенных пунктов он находится.

Также губернатор рассказал об обстреле поселка Ленинский Шебекинского городского округа. Там разрушен один частный дом, его жителей переселили в безопасное место.

После начала военной операции на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. 22 ноября при обстреле г. Шебекино погибла женщина. В тот же день в селе Староселье Краснояружского района супружеская пара подорвалась на боеприпасе. На следующий день Гладков сообщил об обстреле села Устинка Белгородского района.

В регионе введен желтый уровень террористической опасности, который неоднократно продлевался (последний раз до 6 декабря). С 19 октября в области действует уровень среднего реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, военных и государственных объектов, а также временное отселение жителей в безопасные районы.