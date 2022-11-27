Гладков: город Шебекино после обстрела частично остался без света и водоснабжения

Гладков сообщил о проблемах с водой и светом в Шебекино после обстрела

Фото: Google Maps

После обстрела Шебекино (Белгородская область) в городе повреждены линии электропередачи, в результате частично отсутствуют электричество и вода, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

«В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствуют электроэнергия и водоснабжение», — написал глава региона.

По его словам, энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии, насосные станции водоснабжения также перезапускаются.

После начала военной операции на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. Так, 22 ноября при обстреле Шебекино погибла женщина. Также власти регулярно сообщают об ударах по подстанциям и повреждении линий передачи в городе.

Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины. Шебекино расположено к югу от Белгорода примерно в 100 км от границы.

В регионе введен желтый уровень террористической опасности, который неоднократно продлевался (последний раз до 6 декабря). С 19 октября в области действует уровень среднего реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, военных и государственных объектов, а также временное отселение жителей в безопасные районы.