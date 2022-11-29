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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Сирены воздушной тревоги прозвучали во всех областях Украины, следует из данных «Карты воздушных тревог».

По состоянию на 13:55 воздушная тревога была снята в большинстве областей, она осталась только в некоторых областях на востоке и юге страны, в том числе в Полтавской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. В тот день Минобороны России отчиталось об ударах по объектам энергетики Украины. За два дня до этого на Крымском мосту взорвался грузовик, в чем Россия обвинила украинские спецслужбы.

Последний массированный ракетный удар был нанесен по энергообъектам на Украине 23 ноября. Минобороны тогда сообщило, что удары позволили нарушить переброску по железным дорогам резервов Вооруженных сил Украины, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.



После ударов от энергосистем отключили три украинские АЭС — Южно-Украинскую, Хмельницкую и Ровенскую. Министерство энергетики Украины сообщило об обесточенных домах подавляющего большинства жителей страны.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил эвакуацию из столицы Украины и назвал будущую зиму «худшей со времен Второй мировой войны». 29 ноября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что жителям города следует готовиться к сценарию, при котором отключение света может продлиться несколько недель.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что «прямо или косвенно» имеющие к военному потенциалу цели подлежат уничтожению, но ударов по социальным объектам не было и нет.

Теги
Украина Воздушная тревога
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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