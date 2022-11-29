Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 63,3 (+0,42) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 60,75 (+0,27) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
Российский интерьерный и мебельный дизайн: 10 отечественных брендов РБК Стиль и МНИИД, 07:33
Мэр Ивано-Франковска не исключил блэкаут на несколько недель Политика, 07:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:15
Власти разработали налоговые правила для бизнеса в новых регионах Экономика, 07:00
Шанс для Ирана на исторический рекорд. Главные интриги нового дня ЧМ Спорт, 07:00
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:59
В парламенте Финляндии предложили расследовать деятельность Fortum Бизнес, 06:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Будущее за электрокарами: при чем здесь Россия РБК и Норникель, 06:03
ЦБ Казахстана сообщил о росте переводов из России в 13 раз Финансы, 06:00
Госдеп США одобрил продажу Финляндии оружия на $323 млн Политика, 05:51
В Новосибирске в домах с 14 тыс. жителей пропало тепло из-за аварии Общество, 05:37
Кулеба заявил об отказе ряда стран продать оружие и риске «капризов» Политика, 04:59
Мэр заявил об аресте Украиной двух чиновников в Снигиревке Политика, 04:43
Премьер Британии заявил о конце «золотой эры» и системном вызове Китая Политика, 04:39
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Ивано-Франковска не исключил блэкаут на несколько недель

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив не исключил в городе блэкаут на несколько недель
Водоснабжение при новых отключения света останется только у части жителей многоэтажек, в городе откроют пожарные гидранты для набора воды, сказал мэр. Он ранее призвал временно уехать из высоток из-за риска перебоев с отоплением
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Жителям Ивано-Франковска следует готовиться к худшему сценарию, отключение света может продлиться несколько недель, заявил мэр города Руслан Марцинкив в обращении к горожанам, передает Strana.ua.

«Что касается водоснабжения, в случае отключения электроэнергии вода в многоквартирных домах сможет подаваться только до 2-3-го этажей. Поэтому в городе откроют пожарные гидранты и воду можно будет набирать», — добавил он.

В середине ноября Марцинкив посоветовал жителям многоэтажных домов временно покинуть Ивано-Франковск, пояснив, что в 53 многоквартирных домах нарушено отопление из-за ракетных ударов. Оставаться в них будет очень тяжело, сказал мэр, а в пункты обогрева все желающие могут не поместиться.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины. Удары по энергетической инфраструктуре неоднократно подвергали критике лидеры Евросоюза, США и других западных стран.

В украинских городах регулярно пропадает свет, электроэнергию подают по графику. В частности, 23 ноября украинское министерство энергетики сообщило об обесточенных домах подавляющего большинства жителей страны. Мэр Киева Виталий Кличко также говорил, что большинство горожан остались без света. Он не исключил эвакуацию из столицы Украины и назвал будущую зиму «худшей со времен Второй мировой войны», заверив, что жители страны «становятся только злее, решительнее».

«Мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны и павербанки, узнайте, где ближайший «Пункт несокрушимости», — написал глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Он счел, что эта неделя будет «очень трудной».

Читайте на РБК Pro
Slack и Zoom убивают продуктивность: что с этим делать — Bloomberg
Что нужно знать, чтобы расторгнуть госконтракт без последствий
Грядет передел мирового авторынка. Кто сойдет с дистанции — The Economist
Что происходит со спросом на элитную недвижимость Москвы

Кремль утверждает, что целями ракет становятся только те объекты, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». Представитель президента Дмитрий Песков предлагал Киеву урегулировать ситуацию, призвав «выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все страдания местного населения».
 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Ивано-Франковская область блэкаут энергоснабжение
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter