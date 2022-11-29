Мэр Ивано-Франковска Марцинкив не исключил в городе блэкаут на несколько недель

Мэр Ивано-Франковска не исключил блэкаут на несколько недель

Водоснабжение при новых отключения света останется только у части жителей многоэтажек, в городе откроют пожарные гидранты для набора воды, сказал мэр. Он ранее призвал временно уехать из высоток из-за риска перебоев с отоплением

Фото: Ed Ram / Getty Images

Жителям Ивано-Франковска следует готовиться к худшему сценарию, отключение света может продлиться несколько недель, заявил мэр города Руслан Марцинкив в обращении к горожанам, передает Strana.ua.

«Что касается водоснабжения, в случае отключения электроэнергии вода в многоквартирных домах сможет подаваться только до 2-3-го этажей. Поэтому в городе откроют пожарные гидранты и воду можно будет набирать», — добавил он.

В середине ноября Марцинкив посоветовал жителям многоэтажных домов временно покинуть Ивано-Франковск, пояснив, что в 53 многоквартирных домах нарушено отопление из-за ракетных ударов. Оставаться в них будет очень тяжело, сказал мэр, а в пункты обогрева все желающие могут не поместиться.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины. Удары по энергетической инфраструктуре неоднократно подвергали критике лидеры Евросоюза, США и других западных стран.

В украинских городах регулярно пропадает свет, электроэнергию подают по графику. В частности, 23 ноября украинское министерство энергетики сообщило об обесточенных домах подавляющего большинства жителей страны. Мэр Киева Виталий Кличко также говорил, что большинство горожан остались без света. Он не исключил эвакуацию из столицы Украины и назвал будущую зиму «худшей со времен Второй мировой войны», заверив, что жители страны «становятся только злее, решительнее».

«Мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны и павербанки, узнайте, где ближайший «Пункт несокрушимости», — написал глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Он счел, что эта неделя будет «очень трудной».

Кремль утверждает, что целями ракет становятся только те объекты, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». Представитель президента Дмитрий Песков предлагал Киеву урегулировать ситуацию, призвав «выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все страдания местного населения».

