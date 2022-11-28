«Макдоналдс» на вокзалах и в аэропортах перейдут под бренд «Вкусно — и точка» 1 декабря

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Рестораны «Макдоналдс» на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга начнут работать под брендом «Вкусно — и точка», сообщили РБК в пресс-службе российской сети быстрого питания. Компания «Вкусно — и точка» подписала франчайзинговый договор с бывшей компанией-франчайзи «Макдоналдс» ООО «Развитие РОСТ» («дочка» «Росинтер Ресторантс»).

Под управлением «Развитие РОСТ» находится девять точек в стране. По словам генерального директора компании Михаила Полиновского, первые шесть заведений откроются 1 декабря, еще два — после обновления декора, а последнее — после открытия терминала D аэропорта Шереметьево. «Процесс перехода пройдет по тем же правилам и процедурам, по которым был реализован и с другими франчайзи», — отмечается в пресс-релизе.

В мае компания «Макдоналдс» объявила, что окончательно покинет российский рынок и продаст бизнес в стране. В России на тот момент работали три франчайзи компании — «Региональная сеть предприятий питания» в нескольких регионах России, а также в Белоруссии и Казахстане, ООО «Гид» в Сибири и ООО «Развитие РОСТ» на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

Российский бизнес купил владелец ООО «Гид» Александр Говор. Сеть ресторанов стала называться «Вкусно — и точка», а ее юрлицо сменило название с ООО «Макдоналдс» на ООО «Системы ПБО». Первые рестораны «Вкусно — и точка» открылись в Москве 12 июня. Собеседник ТАСС, близкий к компании-франчайзи, уточнял, что «Макдоналдс» в аэропортах и на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга будут работать до 2023 года: «у «Росинтера» уникальное соглашение, согласно которому американская корпорация не может забрать франшизу».

В начале ноября стало известно, что рестораны сети «Макдоналдс» в Белоруссии под управлением «КСБ Виктори Ресторан» тоже вскоре перейдут под бренд «Вкусно — и точка».