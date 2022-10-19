«Вкусно — и точка» с 20 октября повысит цены на бургеры из-за роста стоимости продуктов

В компании сообщили, что цены на некоторые бургеры повысятся с четверга, 20 сентября, это связано с ростом себестоимости продуктов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 20 октября повысит цены на шесть позиций в категории бургеров, сообщили РБК в пресс-службе компании, объяснив это ростом себестоимости продуктов. Позднее в компании пояснили, что подорожают чизбургер, двойной чизбургер, «Гранд», «Двойной гранд», «Гранд де люкс», «Биг спешиал джуниор» — подорожают только они, цены вырастут от 5 до 10%.

В сети заявили, что, несмотря на это, стоимость сэндвичей останется ниже, чем у конкурентов.

«Вкусно — и точка» стремится удерживать максимально доступные цены на все меню на предприятиях сети. С 20 октября на предприятиях сети вырастут цены на несколько позиций в категории «бургеры». Повышение затронет шесть позиций из 300, входящих в меню, и связано с ростом себестоимости продуктов. Несмотря на это, стоимость сэндвичей во «Вкусно — и точка» остается ниже, чем у конкурентов в данной категории», — заявили РБК в компании.

Насколько именно подорожают бургеры, в пресс-службе не уточнили. По данным телеграм-канала Mash, цены вырастут на 7–10%, это коснется в том числе позиций «Биг спешл», «Гранд» и классического гамбургера. Сейчас они стоят от 269, 164 и 55 руб. соответственно.

«Вкусно — и точка» пришла на смену «Макдоналдсу», который в марте приостановил работу в России на фоне проводимой военной операции на Украине, а в марте объявил об уходе из страны. Бизнес приобрел сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами сети в Сибири.

В июне начали работать первые рестораны «Вкусно — и точка», в сентябре число открытых в стране заведений превысило 800. Летом глава компании Олег Пароев говорил, что цены на блюда «немного подросли» в связи с ростом закупочных цен. Тогда же сеть сообщала о проблемах с картошкой фри в некоторых заведениях, объяснив это тем, что мировые поставщики этой продукции отказались поставлять ее. Осенью блюдо вернули в меню ресторанов.

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По данным аналитиков Tinkoff Data, в августе на долю заведений «Вкусно — и точка» пришлось 44% расходов потребителей в наиболее популярных в России сетях фастфуда. В предыдущие два месяца лидировала KFC, которая специализируется на блюдах из курицы, а в августе ее доля опустилась до 32%.