«Макдоналдс» обнародовал новое название сети ресторанов в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:36
Рогозин зачитал стихотворение из «Брата-2» на фоне «Сармата» Политика, 11:34
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 11:12
В Дагестане футбольный матч закончился массовой дракой Спорт, 10:57
Путин не будет проводить встречу с главами иностранных компаний на ПМЭФ Политика, 10:48
Избегайте любителей дармовщины: как не разочароваться в работе на себя Pro, 10:40
В UFC сменился чемпион полутяжелого веса Спорт, 10:35
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 10:34
Экс-глава МИД Польши заявил о праве Запада дать Украине ядерное оружие Политика, 10:27
Шри-Ланка заявила о возможности импорта нефти из России Политика, 10:24
«Макдоналдс» обнародовал новое название сети ресторанов в России Бизнес, 10:16
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix Pro, 10:15
Как борьба между отделами парализует работу компании Pro, 10:00
Волны Эллиота: что это и как применять их в трейдинге Инвестиции, 10:00
Бизнес ,  
0 

«Макдоналдс» обнародовал новое название сети ресторанов в России

На базе «Макдоналдса» в России откроется сеть ресторанов «Вкусно и точка». Первый ресторан на Пушкинской площади заработает 12 июня, на следующий день откроются еще 50. Доставка заработает через несколько дней
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Новая сеть ресторанов на базе «Макдоналдса» будет называться «Вкусно и точка», передает корреспондент РБК с пресс-конференции в честь открытия первого ресторана в Москве.

Бывший генеральный директор «Макдоналдс» в России и гендиректор новой сети Олег Пароев сообщил, что новая сеть сохранила поставщиков.

Первый ресторан «Вкусно и точка» откроется в Москве в полдень по местному времени на том же месте, где в 1990 году открылся первый в России ресторан «Макдоналдс» — на Пушкинской площади. В понедельник планируется открыть еще 50 ресторанов, а до конца июня — около 200, сообщил Пароев.

Новый владелец «Макдоналдс» выбрал логотип
Бизнес
Фото:пресс-служба ООО «Система ПБО»

В новом меню присутствуют бургеры и закуски. В частности, там значатся бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш бургер», «Чикен премьер», а также наггетсы, стрипсы и куриные крылышки. Из десертов клиентам будут доступны пирожок с вишней, вафельный рожок, мороженое, молочный коктейль, яблочное пюре.

По словам Пароева, некоторых позиций из прежнего меню, например бургеров «Биг Мак» и десерта «Макфлурри», в новой сети предлагать не будут из-за устойчивой ассоциации с брендом «Макдоналдс».

Он также уточнил, что на первом этапе клиентам будет доступно не все меню из-за логистических сложностей, так как сеть открывается «в рекордно короткие сроки». Также может измениться и вид упаковки. «Но я могу пообещать, что все ее содержимое останется неизменно вкусным и свежим», — подчеркнул гендиректор.

Читайте на РБК Pro
Pro
Бизнес-аналитика в компании: как собрать команду под свой проект
Инструкции
Pro
Фото: Sandra Mu / Getty Images Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта
Статьи
Pro
Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога
Инструкции
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Какие финансовые меры защиты использовать в договоре
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи

Доставку продукции «Вкусно и точка» планируют запустить через несколько дней.

Новый владелец «Макдоналдса» пообещал открывать до 80 ресторанов в неделю
Бизнес
Александр&nbsp;Говор

Как сообщил Пароев, алкоголь в ресторанах «Вкусно и точка» продавать не будут. По его словам. концепция заведения останется прежней — «семейный ресторан».

Владелец новой компании, которая купила ресторанное портфолио «Макдоналдса» в России, Александр Говор отметил, что все франчайзи международной сети остановили работу. При этом он допустил, что они могут войти в новую сеть и развивать рестораны уже под брендом «Вкусно и точка». «Хуже условий не будет — только лучше. Мы будем очень рады, если франчайзи останутся работать под нашим брендом», — добавил он.

Сеть «Макдоналдс» приостановила работу в России 9 марта, а 16 мая стало известно о продаже бизнеса.

Авторы
Теги
Анна Левинская, Анна Захарова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Макдоналдс Москва общепит сеть ресторанов быстрого питания
Материалы по теме
Бывший «Макдоналдс» попросил убрать из «Яндекс.Карт» рестораны «Мак»
Бизнес
Приложение «Макдоналдса» сменило название на «Мой бургер»
Бизнес
Владелец назвал точное время открытия бывших ресторанов «Макдоналдс»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter