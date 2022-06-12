«Макдоналдс» обнародовал новое название сети ресторанов в России
Новая сеть ресторанов на базе «Макдоналдса» будет называться «Вкусно и точка», передает корреспондент РБК с пресс-конференции в честь открытия первого ресторана в Москве.
Бывший генеральный директор «Макдоналдс» в России и гендиректор новой сети Олег Пароев сообщил, что новая сеть сохранила поставщиков.
Первый ресторан «Вкусно и точка» откроется в Москве в полдень по местному времени на том же месте, где в 1990 году открылся первый в России ресторан «Макдоналдс» — на Пушкинской площади. В понедельник планируется открыть еще 50 ресторанов, а до конца июня — около 200, сообщил Пароев.
В новом меню присутствуют бургеры и закуски. В частности, там значатся бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш бургер», «Чикен премьер», а также наггетсы, стрипсы и куриные крылышки. Из десертов клиентам будут доступны пирожок с вишней, вафельный рожок, мороженое, молочный коктейль, яблочное пюре.
По словам Пароева, некоторых позиций из прежнего меню, например бургеров «Биг Мак» и десерта «Макфлурри», в новой сети предлагать не будут из-за устойчивой ассоциации с брендом «Макдоналдс».
Он также уточнил, что на первом этапе клиентам будет доступно не все меню из-за логистических сложностей, так как сеть открывается «в рекордно короткие сроки». Также может измениться и вид упаковки. «Но я могу пообещать, что все ее содержимое останется неизменно вкусным и свежим», — подчеркнул гендиректор.
Доставку продукции «Вкусно и точка» планируют запустить через несколько дней.
Как сообщил Пароев, алкоголь в ресторанах «Вкусно и точка» продавать не будут. По его словам. концепция заведения останется прежней — «семейный ресторан».
Владелец новой компании, которая купила ресторанное портфолио «Макдоналдса» в России, Александр Говор отметил, что все франчайзи международной сети остановили работу. При этом он допустил, что они могут войти в новую сеть и развивать рестораны уже под брендом «Вкусно и точка». «Хуже условий не будет — только лучше. Мы будем очень рады, если франчайзи останутся работать под нашим брендом», — добавил он.
Сеть «Макдоналдс» приостановила работу в России 9 марта, а 16 мая стало известно о продаже бизнеса.