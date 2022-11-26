Путин и президент Азербайджана Алиев обсудили по телефону транспорт и экономику Закавказья

Путин второй раз за неделю созвонился с Алиевым

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудил с ним развитие транспортных и экономических связей в Закавказье. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены дальнейшие шаги по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе», — сказано в сообщении.

В последний раз Путин и Алиев созванивались 22 ноября. Тогда они обсуждали реализацию соглашения, заключенного Ереваном, Баку и Москвой в Сочи 31 октября, «а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высоком уровне».

В разговоре президенты коснулись обеспечения безопасности на азербайджано-армянской границе и темы восстановления транспортных связей на Южном Кавказе. Также обсуждалось развитие сотрудничества в области энергетики, отмечали в пресс-службе президента Азербайджана.

В ноябре 2020 года в соответствии с трехсторонним соглашением, заключенным президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Баку перешли более 120 населенных пунктов из шести районов непризнанного Нагорного Карабаха. Также соглашение предусматривало полное прекращение военных действий в зоне конфликта. Азербайджанские и армянские военные должны были остановиться на занимаемых ими позициях. В регионе были размещены миротворцы из России.

Путин 31 октября поочередно встретился с Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи. Затем стороны провели трехсторонние переговоры, по итогам которых согласовали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. В сентябре там произошло очередное обострение, в котором с армянской стороны погибли или пропали без вести более 200 человек, а с азербайджанской — 80. В заявлении Ереван и Баку обязались отказаться от применения силы.

Однако в начале ноября Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в обстрелах.

Путин в конце ноября выразил надежду, что Азербайджан и Армения смогут заключить мирный договор. В Турции, которая также выступает посредником в переговорном процессе, подчеркивали, что Ереван и Баку достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора.

Кроме того, 2 ноября Пашинян принял предложение России оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее. Премьер согласился «зафиксировать нынешнее положение в виде некоего статус-кво и решать вопрос Армения — Азербайджан». Он пояснил, что «сейчас объективно невозможно найти статус, который был бы взаимоприемлем для обеих сторон».

Ранее Пашинян заявил, что получил «сигналы» от Путина по восстановлению железной «дороги Горадиз — Мегри — Ордубад — Садарак — Ерасх» между Арменией и Азербайджаном. Россия сигнализирует о поддержке проекта восстановления дороги, стоимость которого оценивают в $200 млн, утверждал он. Армения после восстановления пути получит доступ к России и Ирану, а Азербайджан обеспечит железнодорожную связь с Нахичеванью.

Алиев и Пашинян должны были встретиться в Брюсселе 7 декабря, однако азербайджанский президент сообщил об отмене мероприятия. По его словам, в Ереване дали согласие на встречу при условии участия в ней президента Франции Эмманюэля Макрона. «Это означает, что встреча не состоится», — сказал Алиев. В МИД Армении отметили, что Пашинян согласен на встречу в формате, который использовался в октябре в Праге, тогда в диалоге помимо представителей Еревана и Баку участвовали Макрон и глава Совета ЕС Шарль Мишель.



