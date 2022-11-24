Премьер Армении Пашинян сообщил о получении сигналов от Путина по восстановлению желдороги

Пашинян заявил о сигналах Путина по восстановлению дороги в Азербайджан

Власти Армении перепроверят сигналы от Москвы, «учитывая предыдущий горький опыт», заверил премьер республики. По его словам, Россия сигнализирует о поддержке проекта восстановления дороги, стоимость которого оценивают в $200 млн

Никол Пашинян (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Ереван получил «определенные сигналы или сообщения» от российского президента Владимира Путина по восстановлению железной дороги между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства передает Aysor.

«Это значит, что может быть значительная и серьезная возможность того, что мы вернемся к работам по восстановлению железной дороги, речь о дороге Горадиз — Мегри — Ордубад — Садарак — Ерасх», — пояснил премьер.

Пашинян отметил, что эту информацию еще следует подтвердить и зафиксировать, «учитывая предыдущий горький опыт». «Хорошо то, что у нас не будет проблем с финансовыми возможностями», сказал он, поскольку в ближайшее время Еревану могут потребоваться большие инвестиции для восстановления железной дороги.

«Это проект, к которому во всех случаях международные партнеры проявят большой интерес», — указал армянский премьер.

Договоренность о восстановлении железной дороги была достигнута во время обсуждений в трехсторонней рабочей группе Армения — Азербайджан — Россия по транспортной разблокировке региона, рассказал Пашинян в декабре прошлого года. Он указал, что в ноябре было подписано соответствующее соглашение в Сочи, а во время встречи при посредничества главы Евросовета Шарля Мишеля «все это было, по сути, зафиксировано».

В конце ноября армянский премьер обвинил азербайджанскую сторону в нарушении договоренностей. «Через несколько дней [президент Азербайджана Ильхам] Алиев сам отказался подписать документ, подтверждающий соглашение. Я официально заявляю, что готов и сегодня подписать документ, подтверждающий это соглашение», — заверил Пашинян.

Для восстановления сухопутного пути в Азербайджан Армении придется построить железную дорогу в Мегринском секторе длиной 45 км, что, по подсчетам властей республики, обойдется около $200 млн. Таким образом, Армения получит доступ к России и Ирану, а Азербайджан обеспечит железнодорожную связь с Нахичеванью, отмечает News Armenia.