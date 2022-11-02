Пашинян заявил о предложении России оставить вопрос Карабаха на будущее

По мнению премьера Армении, это правильный подход, так как сейчас стороны не могут прийти к взаимоприемлемому статусу Карабаха. До этого Пашинян соглашался с предложением некоторых западных стран зафиксировать «некий статус-кво»

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Россия предложила оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее, и Армения согласна с таким подходом, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает агентство «Новости-Армения».

«Это обосновывается тем, что сейчас объективно невозможно найти статус, который был бы взаимоприемлем для обеих сторон. Насколько политика правительства Армении соответствует этой концепции? Полностью и на все 100%», — подчеркнул глава армянского правительства.

Ранее он назвал приемлемыми предложения Запада по армяно-азербайджанскому урегулированию. «По одному из вариантов предлагается не концентрироваться на вопросе Нагорного Карабаха, по сути, зафиксировать нынешнее положение в виде некоего статуса-кво и решать вопрос Армения — Азербайджан. Это приемлемо», — сказал Пашинян.

В Сочи 31 октября прошла встреча Пашиняна и президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина. Перед переговорами с Путиным Пашинян заявил, что Ереван согласен с российскими предложениями по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Премьер Армении сообщил, что на встрече в Сочи предложил продлить мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе, но это предложение отклонили. «По моему мнению, вопрос вошел в повестку», — добавил Пашинян.

Путин на переговорах заявил, что конфликт Армении и Азербайджана длится уже десятилетия, «поэтому надо как-то его завершать». Он призвал стороны найти ключевые точки, которые помогут двигаться вперед.

По мнению Алиева, конфликт в Нагорном Карабахе был решен два года назад, и в этом контексте «практически нечего обсуждать», но отношения Баку и Еревана нуждаются в нормализации.